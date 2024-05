Síkela: Štáty EÚ znížia dovoz energií z Ruska skôr ako v roku 2027

Brusel 30. mája (TASR) - Štvrtkové rokovania na úrovni Rady Európskej únie (EÚ) pre energetiku v Bruseli priniesli sériu rozhodnutí, ktoré významne zvýšia energetickú bezpečnosť Európy. Uviedol to český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela po skončení rokovaní.



Síkela zdôraznil, že treba pokračovať vo vyskúšanom modeli európskej spolupráce a solidarity, ktorý po spustení ruskej agresie na Ukrajine pomáha členským krajinám prekonávať energetickú krízu.



"Rozhodli sme sa, že princíp solidarity a spolupráce využijeme k tomu, aby sme znížili dovozy ruských energií do Európy, ak sa dá oveľa skôr, než ako sa plánovalo - do roku 2027," opísal situáciu. Podľa neho ide o novú iniciatívu, ktorá získala prekvapivo širokú podporu členských krajín.



"Nezaznamenal som nikoho, kto by bol proti nej. Všetky krajiny vnímajú, že je to neúnosné, tak z morálneho, ako aj zo strategického hľadiska," vysvetlil. Upozornil, že do Ruska sa stále posielajú desiatky miliárd eur, čo podporuje vojnovú mašinériu, čo členské krajiny EÚ podľa jeho slov ďalej nechcú robiť.



Iniciatíva bude vytvorená na vysokej ministerskej úrovni v úzkej koordinácii s Európskou komisiou a jej úlohou bude pripraviť opatrenia, ktoré výrazne znížia dovozy ruskej ropy, plynu a jadrového paliva. Prvé pracovné stretnutie tejto skupiny odhaduje na druhú polovicu júla tohto roka.



Síkela spresnil, že všetky plánované opatrenia majú nielen znížiť dovozy z Ruska, ale majú zaistiť, aby negatívny vplyv pocítilo Rusko a nie členské krajiny EÚ, a aby bol v Európe dostatok plynu, ropy a jadrového paliva a zaistený ich tranzit naprieč Európou bez hrozby nečakaných výkyvov cien na trhu s týmito komoditami.



Do týchto plánov podľa neho zapadá aj čerstvé rozhodnutie Nemecka zrušiť od januára 2025 poplatok za skladovanie plynu zavedený v októbri 2022, ktorý preferoval dovozy plynu z východu voči dovozu skvapalneného plynu (LNG) zo západných krajín. Pre štáty strednej Európy to predražovalo prístup k LNG a zvyšovalo konečné spotrebiteľské ceny. Minister tiež potvrdil, že Česko vyvíja iniciatívy na pôde EÚ, aby boli peniaze doteraz vyplácané Nemecku v podobe týchto poplatkov spätne refundované.



"Tento krok pomôže k tomu, aby sme sa dovozov z Ruska zbavili čo najskôr," dodal Síkela s odkazom na rozhodnutie Nemecka zrušiť sporné poplatky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)