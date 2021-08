Silné rezervácie naznačujú, že Ryanair smeruje k dosiahnutiu cieľa

Dublin/Lisabon 25. augusta (TASR) - Ryanair je na dobrej ceste k dosiahnutiu aktualizovaných ročných cieľov v preprave cestujúcich, pretože zotavovanie leteckej dopravy z blokád na zastavenie pandémie nového koronavírusu pokračuje. Naznačujú to údaje o vývoji rezervácií do konca roka, uviedol generálny riaditeľ skupiny Michael O’Leary.



Najväčší nízkonákladový dopravca v Európe podľa predbežných údajov tento mesiac prepraví viac ako 10 miliónov ľudí.



V júli írska letecká spoločnosť predpovedala, že za 12 mesiacov do konca marca 2022 využije jej služby 90 až 100 miliónov ľudí. To je stále menej ako maximum 149 miliónov cestujúcich pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 vlani v marci.



„Ryanair sa zotavuje veľmi rýchlo, oveľa rýchlejšie ako ostatné letecké spoločnosti v Európe. Počet rezervácií sa rapídne zvyšuje,“ povedal O'Leary v utorok (24.8.) na tlačovej konferencii v Lisabone.



Od júna, keď aerolínie prepravili 5 miliónov pasažierov, čo predstavuje tretinu mesačných úrovní z roku 2019, sa ich počet vyšplhal na 9,3 milióna v júli a v auguste sa očakáva, že dosiahne približne 10,5 milióna cestujúcich.



"Rezervácie na zvyšok tohto roka, na september, október, november, vyzerajú veľmi dobre, ale ceny sú nízke. Predávame veľa lacných leteniek, aby sa trh rýchlo zotavil," dodal O'Leary.



Letecká spoločnosť ďalej uviedla, že po skončení letného letového poriadku v októbri zastaví činnosť na dvoch letiskách v Belfaste, pričom ako dôvody uviedla odmietnutie britskej vlády pozastaviť alebo obmedziť poplatky v leteckej doprave a nedostatok postpandemických stimulov na oboch letiskách



"Tieto lietadlá budú v zimnom letovom poriadku, ktorý sa začína v novembri, prerozdelené na lacnejšie letiská inde v Británii a Európe," dodala spoločnosť vo vyhlásení.