Silný rubeľ by mohol poškodiť ruské firmy

Moskva 29. júna (TASR) - Ak bude pokračovať trend posilňovania ruskej meny rubeľ, ktorá už dosiahla úrovne, aké neboli zaznamenané za uplynulých sedem rokov, môže to poškodiť firmy v krajine. Upozornil na to v stredu ruský minister pre hospodársky rozvoj Maxim Rešetnikov. TASR o to informuje na základe správy AP.



Rubeľ dosiahol historické minimá v prvých týždňoch po tom, ako Rusko koncom februára vyslalo na Ukrajinu svojich vojakov. Ruská mena vtedy klesla až o 50 % na 150 rubľov za americký dolár. Potom sa však začala zotavovať a tento mesiac dosiahla najvyšší výmenný kurz od mája 2015.



Oficiálny výmenný kurz ruskej centrálnej banky bol v stredu na úrovni 52,9 rubľa za dolár. Hoci niektorí túto sadzbu považujú za znak toho, že Rusko prekonáva západné sankcie, silný rubeľ zároveň predražuje ruský export.



"Myslím si, že moji kolegovia potvrdia, že ziskovosť mnohých odvetví, dokonca aj orientovaných na export, sa pri súčasnom výmennom kurze stala negatívnou," citovali Rešetnikova ruské tlačové agentúry.



"Ak takáto situácia potrvá ešte niekoľko mesiacov, domnievam sa, že mnohé podniky môžu prísť nielen na myšlienku obmedziť investičné procesy, ale aj na potrebu upraviť súčasné plány výroby a znížiť objemy výroby," dodal.



Šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová tento mesiac navrhla, že Rusko by malo vo všeobecnosti preorientovať svoju ekonomiku a nespoliehať sa na príjmy z exportu.



Analytici tvrdia, že sila rubľa odráža vysoké globálne ceny ropy a zemného plynu. A zároveň rozsiahle sankcie Západu znamenajú, že Rusko nakupuje menej dovozu.