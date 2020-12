Siluanov: Rusko výrazne zníži v budúcom roku rozsah pomoci ekonomike

Moskva 29. decembra (TASR) - Rusko v budúcom roku výrazne zníži rozsah pomoci štátu ekonomike. Uviedol to v utorok minister financií Anton Siluanov s tým, že náklady Moskvy na obsluhu dlhu rýchlo rastú.



Keďže možnosti na zvýšenie rozpočtových príjmov Ruska sa obmedzili, Moskva v tomto roku viac než zdvojnásobila objem pôžičiek na domácom trhu. Okrem toho vláda zvýšila niektoré dane a aj výdavky štátu po tom, ako zmiernila rozpočtové pravidlá, ktoré chránili ekonomiku pred externými šokmi.



Mimoriadne výdavky určené na podporu ekonomiky dosiahli tento rok 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), povedal Siluanov. V budúcom roku by však podľa neho mali dosiahnuť už iba 1 % HDP. Zároveň odmietol návrhy Svetovej banky, aby Rusko realizovalo fiškálnu konsolidáciu radšej postupnými krokmi. "Ak by sme postupovali tak ako v tomto roku, čoskoro by sme v ekonomike nemali peniaze," povedal Siluanov.



Dlh Ruska už dosiahol 20 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je úroveň, ktorú ministerstvo nikdy nechcelo prekročiť. Náklady na obsluhu dlhu predstavujú v tomto roku 800 miliárd rubľov, v roku 2023 sa však počíta s ich rastom na 1,4 bilióna rubľov.



Podľa Siluanova vláda v budúcom roku neplánuje oznámiť zvyšovanie daní. Zopakoval tak časté vyhlásenia členov vlády v minulých rokoch, ktoré však nezabránili tohtoročnému rozhodnutiu vlády zvýšiť dane v niektorých sektoroch či dane z príjmu pre Rusov zarábajúcich viac než zhruba 67.800 USD (55.487 eur) ročne.



Finančnú situáciu Ruska by mohlo zlepšiť zotavenie cien ropy z prepadu na začiatku roka po nástupe pandémie nového koronavírusu. Ako Siluanov dodal, ruská vláda teraz očakáva, že rozpočtový schodok dosiahne za tento rok 3,9 % HDP. Pôvodne počítala s deficitom na úrovni 4,4 % HDP.



(1 EUR = 1,2219 USD)