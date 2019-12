Silvestrovské oslavy môžu poškodiť autá, poisťovne chcú dokumentáciu

Bratislava 31. decembra (TASR) - Silvestrovská párty v uliciach, na námestiach či v podniku má svoje čaro. No neriadená zábava sa môže hocikedy a komukoľvek vymknúť z rúk a petardy či vandalské správanie pod vplyvom alkoholu dokážu pre okolostojace vozidlá spôsobiť nenapraviteľné škody. Odborníci preto radia zaparkovať auto na bezpečnom miesto.



"Ak už niekto petardami, ohňostrojom, prípadne vandalizmom zničil alebo poškodil vozidlo, ide o poistnú udalosť, na ktorú sa vzťahuje krytie z havarijného poistenia. To pomáha zmierniť finančné straty práve v prípade škôd spôsobených cudzou vecou, pri strete s iným vozidlom či zvieraťom, alebo v prípade krádeže auta, prípadne jeho časti, vandalizmu, živelnej udalosti a podobne. Nezáleží pritom na tom, či ste vinníka identifikovali alebo nie. Čo však poisťovňu bude zaujímať, je dokumentácia," upozorňuje Vladimír Guštafik z Business Lease Slovakia.



Ako ďalej zdôrazňuje, ak pri takejto poistnej udalosti dôjde napríklad k poškodeniu skla, karosérie, pneumatík a podobne, potrebné je nehodu písomne či fotograficky zdokumentovať a v špecifických prípadoch aj privolať políciu.



Ak je škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby, jedná sa o vandalizmus je potrebné privolať políciu. Zdokumentovanie poškodenia vozidla políciou je nevyhnutné aj vtedy, ak škodu spôsobil sneh zo strechy budovy, ľad, cencúle a podobne, a poškodený nepozná vlastníka budovy. Pokiaľ poškodený chce, aby spoluúčasť platil vlastník budovy, je okrem privolania polície ešte vhodné zabezpečiť si svedkov, ktorí v prípade potreby dosvedčia, že vozidlo sa nachádzalo v momente škody pri predmetnej budove.



V ostatných prípadoch, napríklad dopravnej nehody alebo škody pri parkovaní, je potrebné privolať políciu, ak výška škody zjavne prevyšuje 4000 eur. "Ak si nie ste istý, aká je výška škody, je lepšie políciu privolať. Ide tiež o prípady, ak využívate služobné vozidlo či vozidlo na operatívny lízing. My odporúčame a vodičov inštruujeme, aby zavolali políciu vždy, ak ide o vandalizmus, prípadne je jasné, že škodu zavinil iný účastník cestnej premávky, tiež ak si vodič nie je istý výškou škody alebo sa predpokladá, že výška škody presiahne čiastku 4000 eur. Taktiež je potrebné políciu privolať vždy, ak bola pri poistnej udalosti zranená či usmrtená osoba alebo bolo vozidlom poškodené nejaké všeobecne prospešné zariadenie," zdôrazňuje Guštafik.