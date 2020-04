Šimečka a Štefanec: Hospodárska obnova bude momentom pravdy

Brusel 24. apríla (TASR) - Úloha vypracovať plán oživenia európskeho hospodárstva, ktorou vo štvrtok večer v rámci on-line summitu Európskej únie šéfovia štátov a vlád poverili Európsku komisiu, je podľa slovenských poslancov "momentom pravdy" pre budúcnosť Európskej únie.



Komisia sa zaviazala, že ozdravný plán - teda Fond obnovy naviazaný na budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie - predloží už začiatkom mája. Štvrtkové rokovania šéfov štátov a vlád boli zamerané na to, ako prekonať hospodársky šok spôsobený pandémiou koronavírusu a stagnáciou ekonomiky v dôsledku ochranných opatrení prijímaných po celej Európe.



Europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) pre TASR uviedol, že nepriaznivé dôsledky pandémie si vyžiadajú uvoľnenie najväčšieho objemu peňazí v histórii Európskej únie – potenciálne viac ako bilión eur.



"Zároveň je to moment pravdy pre európsky projekt. Teraz musia členské štáty ukázať, že v momente spoločného ohrozenia je záchrana živobytia európskych občanov dôležitejšia než ideologické a politické spory. Vytvorenie samostatného Fondu obnovy, ktorý môže Európska únia financovať lacnejšie vďaka spoločným zárukám členských krajín, je dobrým kompromisom. V tejto chvíli naozaj nejde o to, či to nazveme koronabond, ale o to, aby ekonomická pomoc bola dostatočne veľká, rýchla a solidárna s najslabšími," opísal situáciu Šimečka.



Poslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý je v europarlamente šéfom slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP), skonštatoval, že opatrenia, ktoré už EÚ prijala, pomáhajú členským štátom získať dostatok prostriedkov na prekonanie akútnej krízy a financovanie poškodenej ekonomiky.



"Mali by sme sa však začať pozerať aj do budúcnosti. Treba si klásť otázky, ktoré dočasne zrušené regulácie na vnútornom trhu zaviesť znova a ktoré sa ukázali ako naozaj zbytočné. Musíme si jasne povedať, ako ďalej v koordinácii civilnej ochrany či zdravotníckych pomôcok, aby pri ďalších krízach zafungovala spolupráca efektívne a rýchlo. Dôležité bude aj reformovať európske poľnohospodárstvo, aby bolo zásobovanie potravinami plynulé aj pri lokálnych výpadkoch produkcie," odkázal Štefanec.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)