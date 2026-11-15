< sekcia Ekonomika
Šimečka: Plánované opatrenia v budúcej vláde môžu stáť 5-6 miliárd eur
Predseda PS označil za dôležitý efektívny výber daní, kde je podľa neho výpadok 2,7 miliardy eur ročne.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Na zavedenie všetkých plánovaných opatrení v budúcej vláde bude potrebných päť až šesť miliárd eur. Veľká časť z nich pôjde z európskych peňazí v prvých dvoch rokoch na projekty. Informoval o tom v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj 24 predseda opozičného PS Michal Šimečka v súvislosti s programom hnutia Tresk 2.
„Jeden z kľúčových projektov je zateplenie, pomoc s fotovoltaikou alebo tepelným čerpadlom pre 250.000 domácností, čím sa ľuďom znížia účty za energie. Tieto peniaze vieme využiť z eurofondov,“ povedal líder PS. Súčasťou ich programu je aj masívne šetrenie štátu v rozsahu 25 percent, čo sú podľa neho úspory za stovky miliónov, ak nie miliardy eur.
Vymenoval napríklad zníženie štátnych tajomníkov na ministerstvách o 11, zrušenie 400 „papalášskych“ miest. „Zavedieme princíp, že nemôžu byť organizácie štátu, ktoré sú menšie ako 30 zamestnancov. Vieme ich zlúčiť, ich agendu zachováme, ale nemusia mať samostatné mzdové oddelenie,“ priblížil Šimečka. Na nevýhodných zmluvách pre štát s konzultačnými, IT či právnickými firmami sa dá podľa neho výrazne ušetriť.
Predseda PS označil za dôležitý efektívny výber daní, kde je podľa neho výpadok 2,7 miliardy eur ročne. „Rozdiel je preto, lebo vládna koalícia dekriminalizovala daňové úniky novelou Trestného zákona. Výber daní vtedy spadol, zároveň skomplikovala DPH. Hlavný problém je, že ľudia sa nemusia báť natoľko obchádzať daňový systém, lebo novela Trestného zákona im to umožnila,“ upozornil Šimečka. Podľa neho ju treba zmeniť a vrátiť vedenie finančnej správy do kvality v roku 2023.
Za kľúčové označil naštartovanie ekonomického rastu krajiny, bez čoho nie je možné znížiť vysoký verejný dlh. Šetrenie je potrebné, aby štát nezbankrotoval, súčasní 50-roční mali nárok na dôchodok o desať rokov. „Keď nenaštartujeme ekonomiku okamžite, tak nám ani žiadne šetrenie nepomôže. Nemôžete ísť prvý rok do vyrovnaného rozpočtu. Náš záväzok je znížiť a udržať dlh na stabilnej hodnote pod 70 percent. Každý rozpočet, aj najbližší, bude musieť byť do istej miery deficitný,“ poukázal Šimečka s tým, že cieľom je znížiť deficit rozpočtu na tri percentá.
„Jeden z kľúčových projektov je zateplenie, pomoc s fotovoltaikou alebo tepelným čerpadlom pre 250.000 domácností, čím sa ľuďom znížia účty za energie. Tieto peniaze vieme využiť z eurofondov,“ povedal líder PS. Súčasťou ich programu je aj masívne šetrenie štátu v rozsahu 25 percent, čo sú podľa neho úspory za stovky miliónov, ak nie miliardy eur.
Vymenoval napríklad zníženie štátnych tajomníkov na ministerstvách o 11, zrušenie 400 „papalášskych“ miest. „Zavedieme princíp, že nemôžu byť organizácie štátu, ktoré sú menšie ako 30 zamestnancov. Vieme ich zlúčiť, ich agendu zachováme, ale nemusia mať samostatné mzdové oddelenie,“ priblížil Šimečka. Na nevýhodných zmluvách pre štát s konzultačnými, IT či právnickými firmami sa dá podľa neho výrazne ušetriť.
Predseda PS označil za dôležitý efektívny výber daní, kde je podľa neho výpadok 2,7 miliardy eur ročne. „Rozdiel je preto, lebo vládna koalícia dekriminalizovala daňové úniky novelou Trestného zákona. Výber daní vtedy spadol, zároveň skomplikovala DPH. Hlavný problém je, že ľudia sa nemusia báť natoľko obchádzať daňový systém, lebo novela Trestného zákona im to umožnila,“ upozornil Šimečka. Podľa neho ju treba zmeniť a vrátiť vedenie finančnej správy do kvality v roku 2023.
Za kľúčové označil naštartovanie ekonomického rastu krajiny, bez čoho nie je možné znížiť vysoký verejný dlh. Šetrenie je potrebné, aby štát nezbankrotoval, súčasní 50-roční mali nárok na dôchodok o desať rokov. „Keď nenaštartujeme ekonomiku okamžite, tak nám ani žiadne šetrenie nepomôže. Nemôžete ísť prvý rok do vyrovnaného rozpočtu. Náš záväzok je znížiť a udržať dlh na stabilnej hodnote pod 70 percent. Každý rozpočet, aj najbližší, bude musieť byť do istej miery deficitný,“ poukázal Šimečka s tým, že cieľom je znížiť deficit rozpočtu na tri percentá.