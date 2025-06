Šimečka po samite kritizoval vládu SR, že nezaistila diverzifikáciu

Brusel 26. júna (TASR) - Slovensko by malo na pôde EÚ aktívnejšie vyhľadávať spojencov a lepšie tak brániť svoje energetické záujmy, keď nezabezpečilo včas diverzifikáciu dodávok. Naznačil to vo štvrtok predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka po skončení samitu európskych liberálov, ktorý sa konal na úvod zasadnutia Európskej rady v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Pred samitmi EÚ už tradične majú svoje vrcholné stretnutia najvyšší predstavitelia hlavných európskych politických rodín - ľudovci, socialisti a demokrati a tiež liberáli. Vo štvrtok Slovensko bolo na týchto straníckych samitoch zastúpené iba stranou PS na akcii liberálov.



Šimečka pripomenul, že na podujatí sa zúčastnili viacerí eurokomisári a premiéri krajín EÚ. On mal bilaterálne stretnutie so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou. Dodal, že témou rozhovorov boli aj snahy avizované premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) o zablokovaní 18. balíčka sankcií EÚ a ich spájanie s legislatívou REPowerEU, ktorá má zakázať dovoz ruskej ropy a plynu do konca roka 2027.



„Toto je oblasť, v ktorej si všetky členské krajiny okrem Slovenska a Maďarska splnili svoju povinnosť a sú na to pripravené. Vlády Roberta Fica na to kašlali, na diverzifikáciu zdrojov, a teraz má Fico problém. Už sme dávno mali byť inde a byť na to pripravení,“ opísal situáciu Šimečka.



Podľa jeho slov premiér SR zbytočne spája 18. balík sankcií s legislatívou, ktorá s tým vôbec nesúvisí a ani presne nevie, čo chce žiadať od Európskej komisie pri REPowerEU, či nejaké kompenzácie alebo odklad tejto legislatívy a tento „zmätočný postoj“ bez konkrétnych výsledkov podľa neho nerobí dobré meno Slovensku.



„Treba búrať bariéry, ktoré máme na jednotnom trhu a tomu má napomáhať aj európsky rozpočet,“ vysvetlil Šimečka. Spresnil, že v týchto rámcoch treba uvažovať aj pri príprave dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2027. „Pre krajiny ako Slovensko je dôležité, aby bola zachovaná kohézia a eurofondy,“ dodal.



Podľa jeho slov sa európski liberáli zhodli na tom, že EÚ potrebuje reformy, ktoré pomôžu konkurencieschopnosti a ekonomickému rastu, v čom by mala byť EÚ nápomocná cez svoje rozpočtové nástroje.



V otázkach energetickej sebestačnosti a diverzifikácie dodávok líder PS skonštatoval, že Slovensko by nemalo „búrať svoje vzťahy“ so spojencami z krajín EÚ, naopak, malo by viac do nich investovať a nehovoriť o vystúpení krajiny z EÚ a NATO, čo by určite pomohlo, ak na pôde EÚ dôjde na debaty o nejakých kompenzáciách za pozastavené toky energií z Ruska či predĺženie obdobia pre tieto dodávky











(spravodajca TASR Jaromír Novak)