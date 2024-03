Šimečka: Premiér má záchranu peňazí z plánu obnovy vo svojich rukách

Bratislava 20. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) má záchranu peňazí z plánu obnovy vo svojich rukách. Zdôraznil to podpredseda Národnej rady SR a predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Odmieta premiérove slová o tom, že nabáda na odobratie eurofondov a peňazí z plánu obnovy.



"Práve naopak, dnes v Bruseli robím to, čo by mal robiť Robert Fico - bojujem a lobujem, aby Slovensko o peniaze z EÚ neprišlo. Vysvetľujem našim partnerom, že Slovensko je viac ako Fico," zdôraznil šéf progresívcov. Vláda podľa jeho slov ohrozila peniaze z plánu obnovy zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a novelou trestných kódexov.



Politika vlády je podľa Šimečku dlhodobo neudržateľná. "Vyzývam Roberta Fica, aby podnikol všetky kroky na záchranu miliárd pre Slovensko z plánu obnovy. Ide o priamy dôsledok jeho krokov, pred čím ho opakovane varovali európske inštitúcie, my v opozícii aj desiatky tisíc ľudí na námestiach," dodal Šimečka s tým, že v Bruseli je na dlhodobo plánovanom volebnom kongrese európskej liberálnej strany ALDE.



Šimečka je podľa Fica v súčasnosti v Bruseli, aby priamo žiadal v súvislosti so zrušením ÚŠP a novelizáciou trestných kódexov o zastavenie eurofondov pre Slovensko. Predseda vlády hovorí o hospodárskej vlastizrade. Upozornil, že aj Ústavný súd SR uznal, že v prípade zrušenia špeciálnej prokuratúry nejde o protiústavný krok a nepozastavil účinnosť zákona v tejto časti.