Šimečka urguje vládu pre Plán obnovy

Bratislava 12. novembra (TASR) – Europoslanec za Progresívne Slovensko Michal Šimečka upozorňuje, že ak sa vláda SR okamžite nespamätá a nepošle do Bruselu reformný Plán obnovy, hrozí, že prvé peniaze na obnovu ekonomiky dostane Slovensko výrazne neskôr, než iné krajiny. Uviedol to na sociálnej sieti. Ministerstvo financií (MF) SR sa však ohradilo voči informáciám snažiacim sa navodiť dojem, že Slovensku sa komplikuje cesta za miliardami z Fondu obnovy. Podľa rezortu je dôraz na kvalite plánu.



Šimečka uviedol, že granty z Fondu obnovy sa nebudú vyplácať všetkým naraz, ale v poradí, v akom budú jednotlivým štátom schválené reformné plány. "Od toho momentu môžu štáty čerpať preddavok (tzv. 'pre-financing') vo výške 10 až 20 % z celkového objemu grantov. V prípade Slovenska ide o stámilióny eur, ktoré naša ekonomika potrebuje čo najskôr, a ktoré vláda svojou nečinnosťou brzdí," okomentoval europoslanec.



Ako dodal, krajiny ako Česko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Chorvátsko či Rumunsko už majú svoje plány pripravené a dolaďujú iba technické detaily a prepočty. "V deň, keď legislatíva o Fonde obnovy nadobudne účinnosť - pravdepodobne 1. januára 2021 - už len dokument formálne predložia na schválenie Komisii a Rade. Tento proces potrvá dva alebo tri mesiace, a vzápätí môžu dostať prvé peniaze na účet," dodal Šimečka.



"Tvrdenie, že Slovenská republika sa ocitne medzi poslednými, kto dostane peniaze z Európskej únie, je zavádzajúce," vyhlásilo ministerstvo. Zdôrazňuje, že peniaze budú môcť byť použité iba na investície, ktoré tento plán obsahuje, preto je dôležitá kvalita dokumentu a záverov, ktoré bude obsahovať.



Ako dodal rezort, ak by sa legislatíva na úrovni EÚ skutočne schválila s účinnosťou k 1. januáru 2021, medzi prvými a poslednými krajinami, ktoré odovzdajú svoj Plán obnovy do Bruselu, bude maximálny časový odstup štyri mesiace. "Čo je v tomto kontexte celkom bezvýznamný sklz," okomentoval rezort.



"Zároveň chceme verejnosť ubezpečiť, že Slovensko je v intenzívnej komunikácii s Európskou komisiou o jednotlivých investíciách a reformách nášho Plánu obnovy. Pre ministerstvo financií je Plán obnovy prioritou a k jeho príprave pristupujeme zodpovedne," uzavrel rezort.