< sekcia Ekonomika
Šimečka vyzval vládu na zvolanie krízového štábu k žltnutia viniča
Ide o karanténne ochorenie, ktoré môže mať výrazné ekonomické vplyvy na pestovateľov viniča aj producentov vína.
Autor TASR
Bratislava/Strekov 21. novembra (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) upozornilo v piatok na problém zlatého žltnutia viniča. Vláda podľa hnutia vie o tomto probléme roky, ale až teraz sa rozhodla začať situáciu monitorovať. Predseda PS Michal Šimečka vyzval vládu na zvolanie krízového štábu k problematike žltnutia viniča.
„Vinári ale nepotrebujú monitoring. Potrebujú, aby im vláda pomohla. Chýba im funkčný systém, okamžité kroky štátu a kompenzácie. Inak budú musieť vyklčovať celý vinič a prídu o živobytie na niekoľko rokov. Môžeme prísť o veľkú časť slovenského vína a vláde je to jedno,“ podčiarkol Šimečka.
V septembri tohto roka upozornil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) na výskyt ochorenia zlaté žltnutie viniča, ktoré predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre vinohradníctvo v Európe. Ide o karanténne ochorenie, ktoré môže mať výrazné ekonomické vplyvy na pestovateľov viniča aj producentov vína.
„Vinári ale nepotrebujú monitoring. Potrebujú, aby im vláda pomohla. Chýba im funkčný systém, okamžité kroky štátu a kompenzácie. Inak budú musieť vyklčovať celý vinič a prídu o živobytie na niekoľko rokov. Môžeme prísť o veľkú časť slovenského vína a vláde je to jedno,“ podčiarkol Šimečka.
V septembri tohto roka upozornil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) na výskyt ochorenia zlaté žltnutie viniča, ktoré predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre vinohradníctvo v Európe. Ide o karanténne ochorenie, ktoré môže mať výrazné ekonomické vplyvy na pestovateľov viniča aj producentov vína.