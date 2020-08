Šimečka:Matovič o pláne obnovy Slovenska stále mlčí, čas sa však kráti

Bratislava 27. augusta (TASR) – Premiér Igor Matovič (OĽANO) o pláne obnovy Slovenska naďalej len mlčí alebo hovorí o prekvapeniach. Čas sa však zúfalo kráti, Slovensko musí Európskej komisii už na jeseň predstaviť podrobný plán, ako chce využiť miliardy z Fondu obnovy. Upozorňuje na to na sociálnej sieti europoslanec Michal Šimečka za politickú skupinu Renew Europe.



"Malo to byť reformné leto. Matovič má už len päť dní, aby svoj sľub splnil," podotkol Šimečka s tým, že premiér si donedávna uvedomoval zodpovednosť sa využitie európskych peňazí vo výške jedného štátneho rozpočtu navyše. Sľuboval 30 konferencií počas leta, ktoré mali byť verejnosti prístupné a online vysielané, podotkol europoslanec.



"Čo sme dostali namiesto toho? Statusy o tom, ako Igor Matovič 'miluje meniť Slovensko, miluje chystať prekvapenia', ako s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO) 'nadránom kujú plány na dobré veci' alebo ako sa 'dnešný deň zapíše do dejín Slovenska, ale pointu nám bude môcť prezradiť až o pár týždňov'," kritizuje Šimečka. Podľa neho však aktuálna situácia nie je "reality show" a posledné, čo ľudia od premiéra očakávajú, sú prekvapenia.



"Igor Matovič má dnes zodpovednosť za najväčšie finančné zdroje, aké kedy na Slovensko smerovali. Môže sa stať tým premiérom, ktorý posunie Slovensko do 21. storočia," dodáva europoslanec s tým, že takýto plán sa však nedá vymyslieť v noci, osamote a za zatvorenými dverami. "Ani ako spontánne prekvapenie, ani ako momentálny výron geniality," zdôraznil Šimečka.



Jedinou cestou je podľa neho jasné politické vedenie, diskusia s najlepšími odborníkmi a poctivé vysvetľovanie ľuďom na čo, prečo a ako sa európske miliardy použijú. "Na to, aby sme túto príležitosť využili, potrebujeme všetkých na palube. Nemôžeme ju premrhať," zavrel europoslanec.