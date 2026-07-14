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Šimko: Eurofondy po roku 2027 budú iné, hrubý plán povieme v januári
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) vníma doterajšiu prípravu ako participatívnu.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Eurofondy po roku 2027 budú mať inú štruktúru a prísnejšie pravidlá čerpania, kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. V utorok to uviedol splnomocnenec vlády SR pre Národný a regionálny partnerský plán (NRPP) Ladislav Šimko s tým, že takzvaná „nultá“ verzia tohto plánu má byť hotová v januári 2027. Upozornil tiež, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť 19,9 miliardy eur, môže byť nižšia.
Dôvodom krátenia je pretrvávajúci tlak takzvaných „šetriacich krajín“, napríklad Nemecka či štátov Škandinávie, na znižovanie výdavkov na politiku súdržnosti. Štát preto pracuje aj s alternatívou, že alokácia pre Slovensko by mohla klesnúť o 10 % až 20 %. Z navrhovaného balíka je aktuálne naprogramovaných 10,5 miliardy eur, viazané prostriedky na poľnohospodárstvo a vnútornú bezpečnosť predstavujú päť miliárd eur a neprogramovaná rezerva na strednodobé prehodnotenie tvorí 4,3 miliardy eur.
V auguste až septembri tohto roka by podľa Šimka mala vláda schváliť víziu Slovenska do roku 2040, na ktorú nadviaže národná stratégia. Na jeseň sa reformy a investície budú prioritizovať v odborných skupinách. Kompletný dokument vyrokovaný s Európskou komisiou musí byť pripravený na schválenie do jesene 2027.
Šimko uviedol, že prioritami Slovenska pre nové obdobie majú byť podľa doterajšej diskusie ekonomický rast, konkurencieschopnosť a inovácie, ľudský kapitál, trh práce a zamestnanosť, dekarbonizácia a energetika, voda v širšom rozmere, riešenie kľúčových problémov infraštruktúry, doprava a obrana (dvojité využitie infraštruktúry), dostupné bývanie, ale aj demokracia a právny štát.
Na rokovaní pracovnej platformy pre NRPP sa zúčastnili aj zástupcovia priemyslu a samospráv. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude veľkou výzvou včasné čerpanie. „Musíme zabudnúť na model N+2, N+3, čo znamenalo, že sme dobiehali s čerpaním roky, keď mali byť peniaze vyčerpané. Tentoraz ten čas na dočerpanie peňazí stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno desať mesiacov, respektíve 12 mesiacov,“ upozornil predseda sekcie regionálneho rozvoja a eurofondov Rady ZMOS Branislav Zacharides.
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) vníma doterajšiu prípravu ako participatívnu. Generálny sekretár asociácie Andrej Lasz však zdôraznil, že nové eurofondy musia prioritne podporiť dekarbonizáciu a konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Poukázal pritom na hrozbu nerovnakých podmienok na spoločnom trhu, ak okolité krajiny, napríklad Poľsko, poskytnú svojim firmám na ekologizáciu dopravy či priemyslu výraznejšie dotácie ako Slovensko. Priemysel žiada smerovať zdroje aj do energetickej infraštruktúry a aplikovaného výskumu.
Dôvodom krátenia je pretrvávajúci tlak takzvaných „šetriacich krajín“, napríklad Nemecka či štátov Škandinávie, na znižovanie výdavkov na politiku súdržnosti. Štát preto pracuje aj s alternatívou, že alokácia pre Slovensko by mohla klesnúť o 10 % až 20 %. Z navrhovaného balíka je aktuálne naprogramovaných 10,5 miliardy eur, viazané prostriedky na poľnohospodárstvo a vnútornú bezpečnosť predstavujú päť miliárd eur a neprogramovaná rezerva na strednodobé prehodnotenie tvorí 4,3 miliardy eur.
V auguste až septembri tohto roka by podľa Šimka mala vláda schváliť víziu Slovenska do roku 2040, na ktorú nadviaže národná stratégia. Na jeseň sa reformy a investície budú prioritizovať v odborných skupinách. Kompletný dokument vyrokovaný s Európskou komisiou musí byť pripravený na schválenie do jesene 2027.
Šimko uviedol, že prioritami Slovenska pre nové obdobie majú byť podľa doterajšej diskusie ekonomický rast, konkurencieschopnosť a inovácie, ľudský kapitál, trh práce a zamestnanosť, dekarbonizácia a energetika, voda v širšom rozmere, riešenie kľúčových problémov infraštruktúry, doprava a obrana (dvojité využitie infraštruktúry), dostupné bývanie, ale aj demokracia a právny štát.
Na rokovaní pracovnej platformy pre NRPP sa zúčastnili aj zástupcovia priemyslu a samospráv. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude veľkou výzvou včasné čerpanie. „Musíme zabudnúť na model N+2, N+3, čo znamenalo, že sme dobiehali s čerpaním roky, keď mali byť peniaze vyčerpané. Tentoraz ten čas na dočerpanie peňazí stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno desať mesiacov, respektíve 12 mesiacov,“ upozornil predseda sekcie regionálneho rozvoja a eurofondov Rady ZMOS Branislav Zacharides.
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) vníma doterajšiu prípravu ako participatívnu. Generálny sekretár asociácie Andrej Lasz však zdôraznil, že nové eurofondy musia prioritne podporiť dekarbonizáciu a konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Poukázal pritom na hrozbu nerovnakých podmienok na spoločnom trhu, ak okolité krajiny, napríklad Poľsko, poskytnú svojim firmám na ekologizáciu dopravy či priemyslu výraznejšie dotácie ako Slovensko. Priemysel žiada smerovať zdroje aj do energetickej infraštruktúry a aplikovaného výskumu.