Šimko: Treba zabezpečiť, aby verejný sektor vedel čeliť kyberhrozbám

Bratislava 24. septembra (TASR) - Je povinnosťou zabezpečiť, aby bol verejný sektor pripravený čeliť kybernetickým hrozbám. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ervín Šimko na medzinárodnom veľtrhu zabezpečovacej a požiarnej techniky a informačnej bezpečnosti Security Bratislava.



"Kybernetická bezpečnosť je viac než len technický problém. Je to otázka ochrany našich osobných údajov, súkromia, ekonomiky a v konečnom dôsledku aj národnej bezpečnosti," uviedol Šimko. Dodal, že v súčasnej digitálnej ére, kde internet a digitálne platformy prinášajú nespočetné výhody, sa zároveň objavujú nové výzvy a hrozby, ktoré nemožno ignorovať.



Rezort vysvetlil, že konferencia sa zameriava na výmenu skúseností, poznatkov a nápadov medzi odborníkmi z rôznych oblastí s cieľom vytvoriť bezpečnejšie digitálne prostredie pre všetkých. Osobitný dôraz je kladený na kyberbezpečnosť vo verejnom sektore, kde verejné inštitúcie spravujú obrovské množstvo citlivých údajov a poskytujú kľúčové služby pre občanov.



"Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby verejný sektor bol pripravený čeliť týmto hrozbám," dodal generálny riaditeľ. To zahŕňa implementáciu najnovších technológií a bezpečnostných opatrení, neustále vzdelávanie zamestnancov, vytváranie robustných politík a postupov či spoluprácu s odborníkmi.