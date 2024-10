Šimkus: ECB asi zredukuje hlavnú úrokovú sadzbu pod prirodzenú úroveň

Vilnius 21. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) pravdepodobne zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na jej "prirodzenú" úroveň medzi 2 % a 3 %, možno ju však bude potrebné zredukovať ešte výraznejšie, ak bude proces zmierňovania inflácie stabilný. Povedal to v pondelok litovský člen Rady guvernérov ECB Gediminas Šimkus. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



"Ak sa dezinflačný proces pevne zakotví, je možné, že úrokové sadzby budú nižšie, než je prirodzená úroveň," povedal Šimkus na stretnutí s novinármi vo Vilniuse.



ECB na ostatnom zasadnutí 17. októbra znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Je to už tretie zníženie úrokových sadzieb zo strany ECB v tomto roku a ak sa inflácia bude vyvíjať tak ako doteraz, mala by v tomto trende centrálna banka podľa Šimkusa pokračovať. Čo sa však týka najbližšieho zasadnutia v decembri, guvernér litovskej centrálnej banky sa k prípadnému rozhodnutiu vedenia ECB vyjadrovať nechcel.



"Smerovanie je jednoznačné - menej reštriktívna menová politika," povedal Šimkus. "Zatiaľ sa nemôžem vyjadriť k rozhodnutiu, ktoré padne v decembri. Smer je však jasný, a to nadol," dodal s tým, že ECB bude mať za dva mesiace omnoho jasnejší obraz o ekonomických trendoch. "V decembri budeme mať k dispozícii podstatne viac kľúčových dát - o vývoji HDP, inflácie, aktivite v súkromnom sektore a nové prognózy. To všetko poskytne viac informácií o inflačnom trende," uviedol.



Separátne sa k sadzbám vyjadril lotyšský guvernér centrálnej banky Martinš Kazaks. Aj on predpokladá ďalšie znižovanie úrokových sadzieb, keďže inflácia sa postupne spomaľuje. Poukázal však na zvýšenú neistotu súvisiacu s konfliktmi na Ukrajine a Blízkom východe, ako aj s prezidentskými voľbami v USA. ECB bude preto naďalej prijímať rozhodnutia postupne podľa vývoja situácie.