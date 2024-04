Šimkus: ECB by mohla tento rok znížiť sadzby viac ako trikrát

Vilnius 15. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla tento rok znížiť úrokové sadzby viac ako trikrát. A ich zníženie by sa nemalo zadržiavať, ak americký Federálny rezervný systém (Fed) odloží redukciu svojich úrokových sadzieb. Uviedol to v pondelok guvernér litovskej centrálnej banky, politik Gediminas Šimkus. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Šimkusa ECB by mohla znížiť svoju depozitnú sadzbu zo súčasných 4 % v júni aj júli. "Existuje vyše 50-% pravdepodobnosť, že tento rok dôjde k viac ako trom zníženiam úrokových sadzieb," povedal novinárom vo Vilniuse. "Tri zníženia sadzieb sú konzervatívny odhad," dodal.



ECB minulý týždeň naznačila redukciu sadzieb v júni, ale prezidentka banky Christine Lagardová zároveň uviedla, že banka nesignalizuje žiadny krok nad rámec toho v júni vzhľadom na neistotu ohľadom hospodárskeho rastu aj inflácie v eurozóne.



Trhy tento rok predpovedajú len tri zníženia úrokov ECB, keďže v predchádzajúcich týždňoch revidovali svoje prognózy po tom, ako neočakávane vysoká inflácia v USA naznačila odklad redukcie sadzieb Fedu až do jesene.



Šimkus odhaduje pravdepodobnosť, že ECB by mohla znížiť úrokové sadzby aj v júli na "väčšiu ako nula". Bagatelizoval pritom vplyv rozhodnutí Fedu a vyhlásil, že ECB bude robiť nezávislé rozhodnutia, pričom jedinou otázkou je, ako rozdielna trajektória úrokových sadzieb ovplyvní reálnu ekonomiku.



"Odmietam myšlienku, že eurosystém prijíma rozhodnutia na základe toho, čo robia politici v USA. Neexistuje tam žiadna súvislosť. Ale rozdielne politiky, samozrejme, zmenia obchodné podmienky a ekonomický vývoj v oboch jurisdikciách," dodal Šimkus.



Poznamenal tiež, že prekvapenia v ekonomike pravdepodobne neprepíšu plány na júnové zníženie úrokových sadzieb, ale neočakávaná eskalácia globálneho napätia môže stále ovplyvniť plány ECB.