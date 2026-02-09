< sekcia Ekonomika
Šimkus: Šance, že ECB úrokové sadzby zníži alebo zvýši sú rovnaké
Ostatné zasadnutie ECB sa uskutočnilo minulý týždeň, pričom banka ponechala úrokové sadzby nezmenené.
Autor TASR
Vilnius 9. februára (TASR) - Šance, že Európska centrálna banka (ECB) úrokové sadzby zníži alebo zvýši sú rovnaké. Vzhľadom na súčasnú neistotu v oblasti obchodu a geopolitiky je však ťažké momentálne určiť, kedy by k posunu sadzieb ktorýmkoľvek smerom mohlo dôjsť. Povedal to guvernér litovskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Gediminas Šimkus. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Pravdepodobnosť zníženia alebo zvýšenia úrokových sadzieb na niektorom z nasledujúcich zasadnutí je rovnaká. Je to 50 na 50,“ povedal Šimkus novinárom. „Kedy však takéto rozhodnutie ECB urobí, to teraz nevie povedať nikto,“ dodal.
Ostatné zasadnutie ECB sa uskutočnilo minulý týždeň, pričom banka ponechala úrokové sadzby nezmenené. So sadzbami tak ECB nehýbala už štvrtýkrát po sebe, čo znamená, že kľúčová depozitná sadzba zotrvala na úrovni 2 %.
Diskusie však vyvoláva slabý dolár, keďže posilňovanie eura zhoršuje konkurencieschopnosť firiem z eurozóny. Niektorí predstavitelia ECB preto nevylúčili možnosť zníženia úrokových sadzieb. V tomto duchu sa v minulých dňoch vyjadril guvernér rakúskej centrálnej banky Martin Kocher aj guvernér lotyšskej centrálnej banky Martinš Kazaks.
