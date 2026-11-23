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Šimkus: Zvýšenie sadzieb v decembri nemusí na riešenie inflácie stačiť
Podľa finančných trhov je prakticky isté, že v decembri ECB sadzby zvýši a odhadujú, že na budúci rok pristúpi k rovnakému kroku ešte raz, prípadne dvakrát.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Vilnius 23. novembra (TASR) - Zvýšenie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB) na budúci mesiac nemusí stačiť na to, aby dostala infláciu pod kontrolu. To však neznamená, že je potrebné ponáhľať sa s ďalším sprísňovaním menovej politiky, keďže obávané sekundárne vplyvy narastajú iba pozvoľna. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters guvernér litovskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Gediminas Šimkus.
ECB zvýšila úrokové sadzby tento rok dvakrát potom, ako vysoké ceny energií výrazne zrýchlili infláciu v eurozóne. Tá dosiahla v októbri 4 %, čo predstavuje dvojnásobne vyššiu infláciu, než je strednodobý inflačný cieľ ECB.
Ďalšie zasadnutie ECB, ktoré bude posledné v tomto roku, sa uskutoční 17. decembra a takmer nikto nepochybuje, že banka opäť zvýši úrokové sadzby. Finančníci aj analytici preto teraz diskutujú o krokoch ECB po decembrovom zasadnutí, navyše, keď po odchode Christine Lagardovej nastúpi nové vedenie banky.
„Zvýšenie úrokových sadzieb v decembri o 25 bázických bodov nebude podľa mňa stačiť na to, aby sme dostali infláciu pod kontrolu,“ povedal Šimkus pre Reuters. „Čo ešte budeme musieť urobiť, bude do veľkej miery závisieť od toho, ako sa budú vyvíjať mzdové rokovania,“ dodal. Aj keď niektorí ekonómovia tvrdia, že trh práce nie je taký napätý ako v minulých rokoch, Šimkus upozornil, že nezamestnanosť je stále dosť nízka a je iba prirodzené, že odbory požadujú kompenzáciu za pokles reálnych príjmov.
Podľa finančných trhov je prakticky isté, že v decembri ECB sadzby zvýši a odhadujú, že na budúci rok pristúpi k rovnakému kroku ešte raz, prípadne dvakrát. Šimkus to nepoprel, avšak nástup obávaných druhotných vplyvov, keď sa vysoké ceny energií začnú premietať do ďalších cien, postupuje podľa neho pomaly. ECB tak má dosť času na ďalšie sprísnenie menovej politiky.
„Nemyslím si, že po decembri je potrebné opätovne urýchlene konať. Ak však budú inflačné tlaky pretrvávať, budeme musieť pokračovať v sprísňovaní menovej politiky aj v budúcom roku,“ dodal Šimkus.
ECB zvýšila úrokové sadzby tento rok dvakrát potom, ako vysoké ceny energií výrazne zrýchlili infláciu v eurozóne. Tá dosiahla v októbri 4 %, čo predstavuje dvojnásobne vyššiu infláciu, než je strednodobý inflačný cieľ ECB.
Ďalšie zasadnutie ECB, ktoré bude posledné v tomto roku, sa uskutoční 17. decembra a takmer nikto nepochybuje, že banka opäť zvýši úrokové sadzby. Finančníci aj analytici preto teraz diskutujú o krokoch ECB po decembrovom zasadnutí, navyše, keď po odchode Christine Lagardovej nastúpi nové vedenie banky.
„Zvýšenie úrokových sadzieb v decembri o 25 bázických bodov nebude podľa mňa stačiť na to, aby sme dostali infláciu pod kontrolu,“ povedal Šimkus pre Reuters. „Čo ešte budeme musieť urobiť, bude do veľkej miery závisieť od toho, ako sa budú vyvíjať mzdové rokovania,“ dodal. Aj keď niektorí ekonómovia tvrdia, že trh práce nie je taký napätý ako v minulých rokoch, Šimkus upozornil, že nezamestnanosť je stále dosť nízka a je iba prirodzené, že odbory požadujú kompenzáciu za pokles reálnych príjmov.
Podľa finančných trhov je prakticky isté, že v decembri ECB sadzby zvýši a odhadujú, že na budúci rok pristúpi k rovnakému kroku ešte raz, prípadne dvakrát. Šimkus to nepoprel, avšak nástup obávaných druhotných vplyvov, keď sa vysoké ceny energií začnú premietať do ďalších cien, postupuje podľa neho pomaly. ECB tak má dosť času na ďalšie sprísnenie menovej politiky.
„Nemyslím si, že po decembri je potrebné opätovne urýchlene konať. Ak však budú inflačné tlaky pretrvávať, budeme musieť pokračovať v sprísňovaní menovej politiky aj v budúcom roku,“ dodal Šimkus.