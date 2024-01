Simon: Pôsobenie Takáča na čele agrorezortu už zanechalo hlbokú stopu

Bratislava 3. januára (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) je na rozdiel od doterajších nominantov vlád Smeru vzdelaním poľnohospodár, čo je pozitívum. Uviedol to pre TASR predseda mimoparlamentného Maďarského fóra a bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon. Takáčovo krátke pôsobenie na čele agrorezortu už však podľa Simona zanechalo "hlbokú stopu".



"Nevyplatenie priamych platieb prvýkrát po 19 rokoch členstva v EÚ bude spojené tiež s ministrom Takáčom. Som presvedčený, že stačilo nevyplatiť prostriedky, kde kontroly neboli vykonané (asi 50 eur/hektár), a ostatné prostriedky mohli byť uvoľnené farmárom," priblížil Simon.



"Zdá sa, že jeho nominácie vedúcich pracovníkov v rámci rezortu sú veľmi zvláštne, ako napríklad návrat pána Igora Moronga do štátneho podniku Lesy SR, ktorý stál za projektom monitoringu lesných požiarov. Bol to projekt, ktorý sa obstaral netransparentne za 28 miliónov eur. Zdá sa, ako keby sa s ministrom Takáčom vracalo temné obdobie na ministerstvo pôdohospodárstva v podobe zlých nominácií a možno aj zlých praktík," zdôraznil exminister pôdohospodárstva.



Poznamenal, že rozpočet rezortu na rok 2024 je porovnateľný s predchádzajúcim rokom 2023. "Avšak dochádza k poklesu v kapitole domáce podporné schémy (zelená nafta a podobne). Je veľkou otázkou, ako (minister Takáč) dokáže zefektívniť a urýchliť čerpanie eurofondov. Je tiež otázne, či bude podporovať rezort celoplošne alebo podporu budú dostávať iba stále tí istí vyvolení," podčiarkol.



Za zásadnú chybu Simon považuje pochvalu ministra Takáča pre bývalého generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozefa Kissa, keď sa preukázalo, že farmári nedostanú vyplatené priame platby a agrárne dotácie.



"Chcel by som upozorniť ministra Takáča aj na urýchlenú potrebu pripraviť poľnohospodárov a potravinárov na podmienky, keď Ukrajina bude súčasťou jednotného trhu EÚ. Na poslednom samite premiéri členských štátov, teda aj premiér Robert Fico (Smer-SD), odsúhlasili začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou," dodal Simon.