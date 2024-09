Šimoňák: Je dobre, že konkurencieschopnosť je opäť v popredí záujmu EÚ

Brusel 26. septembra (TASR) - Konkurencieschopnosť európskej ekonomiky je opäť v popredí záujmu európskych inštitúcií. Uviedol to pre spravodajcu TASR štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák po štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli.



Šimoňák pripomenul, že k tomuto stavu, oživeniu záujmu o túto oblasť, pomohla aj nedávno zverejnená správa Maria Draghiho o budúcnosti konkurencieschopnosti EÚ. Zároveň za slovenskú vládu vyjadril spokojnosť s tým, že slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič v novej exekutíve EÚ bude mať okrem iného na starosti obchodnú politiku a ekonomickú bezpečnosť, čo je priamo spojené s otázkami konkurencieschopnosti.



"Sme radi, že Európska komisia k tejto téme tak pristupuje. Slovensko ako priemyselná krajina má životný záujem na tom, aby EÚ bola znova príťažlivým miestom na podnikanie a najmä pre exportne orientované odvetvia, preto sme radi, že dnes sa našla veľká miera zhody medzi členskými štátmi, že musíme urgentne urobiť niečo pre to, aby Únia bola opäť konkurencieschopná v globálnom meradle," vysvetlil štátny tajomník.



Rada ministrov definitívne prijala zákon o núdzovej situácii a odolnosti vnútorného trhu (IMERA), čo je podľa Šimoňáka dokončenie legislatívneho procesu, ktorý sa začal ešte počas pandémie nového koronavírusu a je reakciou na dianie počas nej.



"Sme radi, že je to ukončené, ale to nie je to, čo nám pomôže do budúcnosti obstáť. Pomôže nám dostať pod kontrolu ceny energií a niektoré neférové praktiky, ktorými EÚ konkurujú veľkí svetoví hráči a tiež znížiť regulačnú záťaž pre podnikateľov, tých veľkých, ale aj malých a stredných podnikateľov," opísal situáciu Šimoňák.



Na otázku, či predstavy slovenskej strany ladia s víziami eurokomisie o konkurencieschopnosti, Šimoňák spresnil, že ide o "veľkú mieru zhody" a dokonca táto téma rezonuje aj v tých členských štátoch, kde bola určitá zdržanlivosť.



Podľa jeho slov najväčšie výzvy, s ktorými sa EÚ bude musieť čo najrýchlejšie popasovať, sa týkajú automobilového priemyslu.



"Tam, ako vidíme, sa v poslednej dobe objavujú akútne krízové javy a musíme s tým niečo robiť, ak chceme, aby ešte o niekoľko rokov európsky automobilový priemysel bol vôbec európsky," upozornil a dodal, že túto tému na program dňa presadilo súčasné maďarské predsedníctvo v Rade EÚ.



Na pozadí krízy automobilového priemyslu s veľkými problémami bojuje švédska spoločnosť na výrobu batérií Northvolt. Na otázku, či takýto osud nehrozí aj slovenskej baterkárni InoBat, Šimoňák uviedol, že investície pre závod v Šuranoch sú "zdravé" a na dobrých základoch.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)