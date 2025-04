Šimoňák: Máme záujem o chorvátsku spoluprácu pri uhľovodíkoch a jadre

Záhreb 16. apríla (TASR) - Partnerstvo medzi SR a Chorvátskom má podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Vladimíra Šimoňáka z hospodárskeho pohľadu svoju dôležitosť predovšetkým pri spolupráci v dodávkach uhľovodíkových palív. Chorvátsko tiež intenzívne uvažuje nad rozvojom svojho jadrového programu, povedal Šimoňák v stredu v Záhrebe po rokovaní so svojím náprotivkom Vedranom Špeharom. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



„To znamená, že sú tu určite oblasti, s ktorými spájame očakávania aj do budúcna v oblasti energetiky,“ podotkol štátny tajomník slovenského ministerstva hospodárstva.



SR má podľa slov Šimoňáka prebytok v tovarovej výmene s Chorvátskom. „Samozrejme, naši občania tu zase nechávajú pomerne podstatné sumy peňazí počas rekreácie a dovoleniek. Ale tak ako výmena narastala doposiaľ, myslím si, že môže narastať aj do budúcna,“ spresnil. SR chce podľa jeho slov tiež zvýšiť export tovarov do Chorvátska - napríklad automobilov.



Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v stredu počas rokovaní s predsedom vlády SR Robertom Ficom ponúkol Slovensku možnosť odoberať skvapalnený zemný plyn (LNG) cez terminály na chorvátskom ostrove Krk. Fico však uviedol, že pre Slovensko by to bolo drahšie než dovoz štandardného plynu.



„Pridrahé to je v tom zmysle, že plyn, ktorý by prichádzal k nám vo väčších objemoch z Chorvátska, musí byť najprv skvapalnený, potom zase na chorvátskom pobreží opäť regasifikovaný, čím, logicky, vznikajú náklady,“ vysvetlil Šimoňák. Dodal, že pre SR je najvýhodnejší plyn prichádzajúci štandardnou potrubnou dopravou - cez južné plynovody alebo aktuálne nevyužívaným plynovodom z východu.



„Myslím, že je v záujme nás všetkých - a to nielen Slovenska, nielen Chorvátska, ale celej Európskej únie -, aby klesli ceny plynu. A tie ceny plynu klesnú iba vtedy, keď budú väčšie objemy plynu prichádzať na regionálny európsky trh,“ vyhlásil štátny tajomník ministerstva hospodárstva.