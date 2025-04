Šimoňák: Poľsko má pred sebou ďalší rast, na ktorom sa dá zarobiť

Varšava 29. apríla (TASR) - Poľsko je partner, ktorý má pred sebou ešte ďalší hospodársky rast, na ktorý sa dá nadviazať a zarobiť na ňom. Povedal to štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vladimír Šimoňák na stretnutí s podnikateľmi, ktorí sú súčasťou delegácie prezidenta SR Petra Pellegriniho na samite Trojmoria vo Varšave. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„Za vládu môžem povedať, to, že sme tu s pánom prezidentom, je výrazom vážnosti, ktorú prikladáme vzťahom s Poľskom,“ povedal Šimoňák, podľa ktorého vo Varšave vidieť hospodársky rast Poľska na každom kroku.



Veľvyslankyňa SR Andrea Elscheková-Matisová vyzdvihla, že ide o historicky najsilnejšiu slovenskú delegáciu na samite Trojmoria. „Poľsko má našliapnuté na člena G20, za severnou hranicou máme naozaj skvelého partnera,“ dodala veľvyslankyňa.



Na stretnutí boli prítomní zástupcovia spoločností, ktoré už v Poľsku pôsobia alebo, ktoré by chceli do Poľska expandovať. "Sme tu preto, aby sme ponúkli poľským kolegom naše skúsenosti i know-how a pomohli im prejsť do jadrového klubu,“ uviedol pre TASR expert na jadrovú energetiku Andrej Žiarovský v súvislosti s plánom Poľska postaviť tri jadrové elektrárne.



Podľa Zdena Fedeša, ktorý pomáha Slovákom nájsť si prácu v Poľsku, ponúka poľský trh pre našincov veľa príležitostí, pretože tu sídli mnoho spoločností, ktoré odtiaľ obsluhujú aj slovenský trh. „Tým, že nás je tu málo, je našou hlavnou výhodou náš jazyk,“ hovorí Fedeš no dodáva, že pracovný trh v súčasnosti čelí neistote. „Momentálne vzhľadom na geopolitiku na korporátnej úrovni je pozícií o niečo menej ako po minulé roky či mesiace, pretože veľa korporátov čaká,“ uzatvára Fedeš pre TASR.



Slovenskí podnikatelia sa v utorok zúčastnia na biznis fóre Trojmoria a štátny tajomník Šimoňák na bilaterálnych rokovaniach s poľskými partnermi. Na samite s prejavom vystúpi aj prezident Pellegrini.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)