< sekcia Ekonomika
Šimoňák: SR na úrovni EÚ stojí za iniciatívami na podporu priemyslu
Európska komisia (EK) v priebehu tohto roka predložila viacero iniciatív na ochranu priemyslu a zlepšenie konkurencieschopnosti.
Autor TASR
Brusel 8. decembra (TASR) - Pondelňajšie rokovania Rady Európskej únie (EÚ) pre konkurencieschopnosť v Bruseli boli zamerané hlavne na konkurencieschopnosť priemyslu v Európe. Slovensko je na týchto zasadnutiach na strane iniciatív, ktoré chcú pomôcť priemyslu, uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák po skončení rokovaní. Informuje o tom spravodajca TASR.
Šimoňák upozornil, že táto téma bola analyzovaná „z viacerých uhlov pohľadu“, hovorilo sa najmä o tých priemyselných odvetviach, ktoré sú zraniteľné konkurenciou z krajín mimo EÚ, vysokými cenami energií a ďalšími vecami, o ktorých členské štáty dobre vedia, že dlhodobo spôsobujú problémy podnikom.
Európska komisia (EK) v priebehu tohto roka predložila viacero iniciatív na ochranu priemyslu a zlepšenie konkurencieschopnosti, ako však povedal Šimoňák, tie návrhy sú relatívne krátko na pracovnom stole, aj napriek tomu však možno povedať, že majú vysokú mieru podpory medzi členskými štátmi.
„Ide o návrhy, ktoré by mali pomôcť aj tým priemyselným odvetviam, ktoré sú významné pre slovenské hospodárstvo, ako je metalurgia, či železná alebo neželezná, prípadne aj opatrenia týkajúce sa chemického priemyslu,“ vysvetlil.
Podľa jeho slov zatiaľ nemožno hovoriť o nejakých formálnych rozhodnutiach, ale skutočne existuje vysoká miera podpory pre tieto návrhy, najmä medzi členskými štátmi, ktoré predkladajú dokonca ďalšie požiadavky voči Európskej komisii.
„Očakávame, že Európska komisia bude pokračovať v týchto iniciatívach. Za týmito hlasmi a týmito snahami stojí aj Slovensko. Sme súčasťou všetkých koalícií, ktoré vznikajú medzi členskými štátmi v prospech podpory energeticky náročného priemyslu,“ povedal. Spresnil, že ide napríklad o kontrolu nad vývozom železného šrotu, alebo aj iných kovov, ako je železo, ktoré predstavujú surovinu, ktorá po vývoze chýba domácim priemyselným podnikom.
Pripomenul, že Slovensko je takisto aj za iniciatívami, ktoré sa týkajú vyrovnávania hendikepov, ktorými trpia výrobcovia v Európe, keď musia spĺňať náročné dekarbonizačné požiadavky oproti výrobcom v Ázii alebo v Spojených štátoch, ktorí takéto náklady nemusia znášať.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Šimoňák upozornil, že táto téma bola analyzovaná „z viacerých uhlov pohľadu“, hovorilo sa najmä o tých priemyselných odvetviach, ktoré sú zraniteľné konkurenciou z krajín mimo EÚ, vysokými cenami energií a ďalšími vecami, o ktorých členské štáty dobre vedia, že dlhodobo spôsobujú problémy podnikom.
Európska komisia (EK) v priebehu tohto roka predložila viacero iniciatív na ochranu priemyslu a zlepšenie konkurencieschopnosti, ako však povedal Šimoňák, tie návrhy sú relatívne krátko na pracovnom stole, aj napriek tomu však možno povedať, že majú vysokú mieru podpory medzi členskými štátmi.
„Ide o návrhy, ktoré by mali pomôcť aj tým priemyselným odvetviam, ktoré sú významné pre slovenské hospodárstvo, ako je metalurgia, či železná alebo neželezná, prípadne aj opatrenia týkajúce sa chemického priemyslu,“ vysvetlil.
Podľa jeho slov zatiaľ nemožno hovoriť o nejakých formálnych rozhodnutiach, ale skutočne existuje vysoká miera podpory pre tieto návrhy, najmä medzi členskými štátmi, ktoré predkladajú dokonca ďalšie požiadavky voči Európskej komisii.
„Očakávame, že Európska komisia bude pokračovať v týchto iniciatívach. Za týmito hlasmi a týmito snahami stojí aj Slovensko. Sme súčasťou všetkých koalícií, ktoré vznikajú medzi členskými štátmi v prospech podpory energeticky náročného priemyslu,“ povedal. Spresnil, že ide napríklad o kontrolu nad vývozom železného šrotu, alebo aj iných kovov, ako je železo, ktoré predstavujú surovinu, ktorá po vývoze chýba domácim priemyselným podnikom.
Pripomenul, že Slovensko je takisto aj za iniciatívami, ktoré sa týkajú vyrovnávania hendikepov, ktorými trpia výrobcovia v Európe, keď musia spĺňať náročné dekarbonizačné požiadavky oproti výrobcom v Ázii alebo v Spojených štátoch, ktorí takéto náklady nemusia znášať.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)