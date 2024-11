Šimoňák: EÚ musí počkať na prvé kroky Trumpovej vlády

Brusel 21. novembra (TASR) - EÚ musí počkať na prvé kroky novej administratívy USA v obchodnej politike a potom prijímať opatrenia. Uviedol vo štvrtok v Bruseli štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, segment obchod.



Šimoňák pripomenul, že EÚ má rozbehnuté obchodné procesy s viacerými partnermi vo svete, napríklad so skupinou Mercosur, ktoré trvajú už dlho, sú zložité a "nemôžu uspokojiť všetkých" a kde Slovensko má určité obavy v oblasti agrosektora. Potom sú to obchodné vzťahy s krajinami Ázie, ale najväčšia mediálna pozornosť sa sústredí na Čínu a aj na Spojené štáty, kde novú administratívu zostavuje Donald Trump.



Na otázku, či EÚ už dopredu pripravuje stratégiu na Trumpovu politiku, ktorý sa netají tým, že chce zavádzať clá na dovozy do USA, Šimoňák uviedol, že Európska komisia niečo chystá, najskôr si však treba počkať na to, s čím príde americká administratíva a nekonať prehnane či unáhlene.



"Spojené štáty sú nielen významným obchodným partnerom, ale sú aj spojencom a strategickým partnerom, je tam široký komplex vzťahov," upozornil. Potvrdil, že pri hľadaní budúcich odpovedí by v prípade nových amerických ciel členské krajiny EÚ mali byť jednotné. "Nepostrehol som nikoho, kto by videl nejakú výhodu v individuálnom postupe členských štátov. Celkom iste krajina ako Slovensko žiadnu takúto výhodu nevidí," odkázal.



Pripomenul, že Trump už bol americkým prezidentom a počas tohto obdobia obchodná výmena medzi USA a EÚ narastala a Spojené štáty sa stali najvýznamnejším exportným trhom pre Európu, pričom Trumpova rétorika bola podobná tej jeho dnešnej.



Potvrdil, že bol vtedy spor o oceľ a hliník, a takýchto prvkov by sa našlo viac, čo však ilustruje pestrosť vzájomných vzťahov. Vyjadril nádej, že EÚ dokáže s novou americkou administratívou tieto vzťahy riešiť komplexne "v duchu partnerstva, spojenectva a s konštruktívnym výsledkom". To by malo podľa neho platiť aj pre európsky automobilový sektor, na ktorý sa Trump pred voľbami často zameriaval, a ak by svoje hrozby naplnil, pocítilo by to aj Slovensko.



"Každý členský štát má sektory, na ktoré je citlivý. Automobilový priemysel je pre Slovensko významný, ale to neznamená, že je tu prehnaný dôvod na strach a predčasné reakcie. Počkáme a dúfame, že tak ako to medzi spojencami chodí, budeme najprv rokovať na všetkých možných úrovniach a až potom sa pristúpi k nejakým opatreniam. Dúfame, že nejaké zásadné kroky, ktoré by mohli ohroziť európske záujmy, nebudú prijaté bez komunikácie s nami," vysvetlil.



Sú aj náznaky, že Trump môže prinútiť EÚ pritvrdiť svoj postoj k Číne, Šimoňák však povedal, že na Rade ministrov sa o tomto nehovorilo, lebo treba najskôr počkať, akú politiku voči Číne si Amerika osvojí. Je však isté, že budúce americko-čínske vzťahy budú mať dosah aj na Európu, čo bolo jasné aj pri prvej Trumpovej administratíve.





