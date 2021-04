Simon:MPRV vo výzve na zavlažovanie vylúčilo nových producentov ovocia

Bratislava 6. apríla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vo výzve na podporu zavlažovania vylúčilo nových producentov ovocia a zeleniny. Uviedol to exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon, predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum.



Každý v tejto krajine si podľa neho je vedomý toho, že Slovensko má slabú produkciu ovocia, ako aj zeleniny, pričom by sa nemuselo toľko dovážať, ak by sa dopestovalo viac. Základnou podmienkou konkurencieschopného pestovania je podľa Simona závlaha, bez ktorej nie je možné pustiť sa do pestovania.



"Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) 50/PRV/2020 s termínom ukončenia predkladania žiadostí do 31. marca 2021 mala riešiť aj túto problematiku, ale vznik nových producentov ovocia a zeleniny vylúčili," priblížil Simon.



Upozornil, že MPRV podmienilo oprávnené výdavky podmienkou, že "investíciou nedôjde k čistému zväčšeniu zavlažovanej plochy". "Za zavlažované plochy sa považujú také, na ktorých bola závlahová inštalácia aktívna počas minimálne jednej závlahovej sezóny z obdobia rokov 2010 až 2019. Potvrdenie o tom, že závlahová inštalácia bola na daných plochách aktívna v určitom období, vydá štátny podnik Hydromeliorácie. V prípade zavlažovacích sústav, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu, žiadateľ preukáže, že závlahová inštalácia bola aktívna formou dokladu o odbere vody za minimálne jednu zavlažovaciu sezónu z obdobia rokov 2010 až 2019," spresnil bývalý agrominister.



Poznamenal, že MPRV teda na jednej strane propaguje podporu pre rozvoj zeleninárstva a ovocinárstva a na strane druhej z podpory vylučuje nových záujemcov. Podmienky oprávnenosti totiž podľa neho vylučujú, aby na ploche, kde sa doteraz nezavlažovalo, mohol niekto zriadiť špeciálnu rastlinnú výrobu.



"Kde sa pestovala repka, tak sa má pestovať repka. Však toto je diletantizmus. Podporujem iba tých, čo doteraz zavlažovali a novým šancu nedám. Pán minister, to naozaj toto je tá podpora, ktorú deklarujete? Toto je výsmech a nie podpora a o stratégii nemôže byť ani reči. O byrokratickej buzerácii a podmienkach už radšej pomlčím. Zmena klímy, ako aj podmienky Slovenska si vyžadujú rozvoj zavlažovaných pozemkov," povedal Simon.



"Namiesto toho, aby ste napravili chyby vašich predchodcov vo Ficových (Smer-SD) vládach a podporili zavlažovanie vo väčšom, vy ešte viac situáciu komplikujete," zdôraznil predseda strany Maďarské fórum.



Dodal, že slovenský farmár musí platiť za závlahovú vodu. "To je pre túto vládu stále výhodnejšie nechať bezplatne pretiecť vodu v tokoch do Maďarska? Možno, keby voda bola zadarmo a byrokracie menej, by tak farmári aj viac zavlažovali. Neodbornosť škodí nielen poľnohospodárom, ale aj krajine ako takej. Takto viac domácej zeleniny a ovocia nebude" dodal Simon.