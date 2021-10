Simsonová: Krajiny EÚ majú v zásobníkoch dostatok plynu na celú zimu

Brusel 6. októbra (TASR) - Krajiny Európskej únie (EÚ) majú v zásobníkoch dostatok plynu na celú zimu. Ale prudký nárast cien ukazuje, že je potrebné rýchlo prejsť na obnoviteľné zdroje a reformovať trh s plynom v európskom bloku. Vyhlásila to v stredu eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.



Simsonová v Európskom parlamente povedala, že zásobníky plynu sú v celej Európe sú naplnené na viac ako 75 %. To je síce nižšia úroveň ako desaťročný priemer, ale primeraná na pokrytie potrieb počas zimnej sezóny.



V rámci rozpravy o rastúcich cenách plynu, ktoré zasiahli najchudobnejších občanov EÚ, ovplyvňujú investičné rozhodnutia firiem a môžu spomaliť zotavovanie európskeho hospodárstva, Simsonová uviedla, že čoskoro predstaví plán na generálnu reformu trhu s plynom.



„Do konca roka navrhnem reformu trhu s plynom a v tejto súvislosti preskúmam otázky týkajúce sa skladovania a bezpečnosti dodávok,“ vyhlásila.



Jedeným z návrhov, ktoré predložilo Španielsko, je, aby Únia nakupovala plyn spoločne, čím využije silu svojho jednotného trhu so 450 miliónmi spotrebiteľov a vytvorila si tiež strategickú zásobu plynu v EÚ. Simsonová v tejto súvislosti skonštatovala, že spoločné obstarávanie a skladovanie stojí za analýzu.



Povedala tiež, že zatiaľ čo dlhodobou reakciou na vyššie ceny plynu je zvýšenie výroby energií z obnoviteľných zdrojov, v krátkodobom horizonte by vlády EÚ mohli poskytnúť cielenú podporu spotrebiteľom. A to prostredníctvom priamych platieb tým, ktorí sú najviac ohrození energetickou chudobou a znížením daní z energií.



Na pomoc občanom by vlády mohli použiť časť peňazí z predaja uhlíkových povoleniek v rámci systému obchodovania s emisiami. Úrady pre hospodársku súťaž zároveň musia obmedziť špekulácie na trhoch s energiou, uviedla. Komisia má budúci týždeň predložiť zoznam opatrení v súlade s právnymi predpismi EÚ.



„Európa musí reagovať poskytnutím rýchlych koordinovaných opatrení na úrovni členských štátov, využitím sily svojho jednotného trhu a zvýšením svojej pripravenosti na budúcu krízu,“ povedala Simsonová.



„Musíme reagovať spoločne. Musíme si uvedomiť tiež dôležitosť energetickej geopolitiky a vyvinúť strategickejší prístup k externej energetickej politike,“ dodala.