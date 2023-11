Simsonová: Maďarsko by nemalo byť závislé na

Budapešť/Brusel 15. novembra (TASR) - Maďarsko by malo zintenzívniť úsilie o ukončenie nákupov ruskej energie, ktoré vystavujú krajinu zhubnému vplyvu Kremľa, uviedla v utorok podľa týždenníka Politico eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Aj v Maďarsku vedia, že touto aktivitou (nákupom ruskej energie) vytvárajú pre Rusko príležitosť na manipuláciu trhu a že ani v záujme Maďarska nie je túto závislosť udržiavať," konštatovala eurokomisárka.



Ruský plynárenský gigant Gazprom v októbri oznámil, že zvýši objem dodávok zemného plynu do Maďarska. Stalo sa tak po tom, čo maďarský premiér Viktor Orbán rokoval v Pekingu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, píše Politico.



"Poznám jedného politického vodcu v Európe, ktorý si podáva ruku s týmto vojnovým zločincom, ale to je tak všetko," povedala v tejto súvislosti Simsonová.











