Singapore Airlines by mali obnoviť lety 737 MAX do konca roka

Singapur 16. novembra (TASR) - Singapurská letecká spoločnosť Singapore Airlines predpokladá, že lietadlá 737 MAX od Boeingu uvedie opätovne do prevádzky do konca tohto roka. Uviedol to v utorok viceprezident aerolínií Lee Lik Hsin. Pre Boeing by to znamenalo návrat lietadla na významný ázijský trh po takmer troch rokoch.



Letecký úrad v Singapure schválil návrat lietadla, ktoré bolo stiahnuté z oblohy v marci 2019 po dvoch tragických nehodách, už v septembri tohto roka. Letecká spoločnosť Singapore Airlines ich však stále nenasadila, keďže potrebuje, aby návrat do prevádzky 737 MAX potvrdili aj regulačné úrady v ďalších ázijských krajinách. Singapore Airlines vlastní šesť lietadiel 737 MAX a ďalších 31 strojov má objednaných.



"Dúfame, že sa tak stane čo najskôr," povedal Lee Lik Hsin na stretnutí s novinármi. "Počítame s tým, že sa tak udeje ešte pred koncom tohto roka," dodal.



S návratom 737 MAX do prevádzky už súhlasili úrady v Indii, Malajzii, Austrálii aj v Japonsku. Povolenie však stále nedala Indonézia a najmä Čína, ktorej trh je pre letecké spoločnosti kľúčový.



Šéf Boeingu David Calhoun v októbri informoval, že spoločnosť pracuje na tom, aby Čína dala lietadlu zelenú do konca roka. Navyše, cez víkend agentúra Reuters uviedla, že čínsky úrad je s úpravami stroja 737 MAX, ktoré by mali zaistiť bezpečný let, spokojný. To podľa agentúry naznačuje, že Peking zákaz letov 737 MAX čoskoro zruší.