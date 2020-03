Singapore Airlines do konca apríla uzemnia takmer všetky lietadlá

Singapur 23. marca (TASR) - Letecká spoločnosť Singapore Airlines (SIA) v pondelok ráno oznámila, že uzemní takmer všetky svoje lietadlá až do konca apríla. Poukázala pritom na striktné cestovné obmedzenia vo svete pre pandémiu nového koronavírusu.



Singapurský národný dopravca vyhlásil, že zníži o 96 % svoju kapacitu po tom, čo lokálna vláda v nedeľu (22.3.) zakázala vstup do mestského štátu po nedávnom skoku „dovezených“ prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.



Len deväť z flotily 147 lietadiel spoločnosti SIA, zostane v prevádzke. A nízkonákladová divízia Sota Scoot, ktorá lieta na krátke vzdialenosti do susedných krajín a má 49 strojov, uzemní okrem dvoch všetky zvyšné lietadlá.



Aerolínie SIA ako dôvod uviedli „neistotu ohľadne zrušenia prísnych cestovných obmedzení" a dodali, že nie je jasné, kedy sa obnovia bežné služby.



Spoločnosť SIA upútala pozornosť médií v roku 2018, keď spustila najdlhší nepretržitý komerčný let na svete, 18-hodinovú cestu zo Singapuru do New Yorku.