Singapur sa usiluje získať od USA úľavy pre svoj farmaceutický export

Singapur 28. apríla (TASR) - Singapur rokuje so Spojenými štátmi o úľavách pre svoj vývoz farmaceutických produktov na trh USA. Uviedol to podpredseda singapurskej vlády Gan Kim Yong potom, ako telefonoval s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom. Informovala o tom agentúra AFP.



Vývoz farmaceutík je pre mestský štát kľúčovým zdrojom príjmov do štátnej pokladnice. Na celkovom vývoze do USA sa podieľa viac než 10 %, uviedol Gan, ktorý je aj ministrom obchodu. „USA síce nie sú pripravené na zníženie 10-percentných ciel, dohodli sme sa však, že budeme hľadať spôsoby, ako pozitívne prehĺbiť naše ekonomické vzťahy,“ dodal.



V Singapure sa 3. mája uskutočnia parlamentné voľby. Konať sa budú v napätom období obchodnej vojny a neistoty, ktorú rozpútal americký prezident Donald Trump. Hoci na Singapur uvalil iba 10-percentné clá, krajina je na spomaľovanie rastu svetovej ekonomiky spôsobeného vyššími clami uvalenými na iné krajiny zraniteľná. Singapur je totiž závislý od medzinárodného obchodu.