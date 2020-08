Singapur poskytne na podporu ekonomiky ďalších 5 miliárd dolárov

Singapur 17. augusta (TASR) – Singapur prijme ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Podľa singapurského ministra financií by ich hodnota mala dosiahnuť v prepočte zhruba 5 miliárd eur.



Minister financií Heng Swee Keat v pondelok uviedol, že nové opatrenia na podporu podnikov a zamestnancov, ktorých zasiahla koronakríza, dosiahnu približne 8 miliárd singapurských dolárov (4,94 miliardy eur). Ostrovný mestský štát, ktorý patrí k najotvorenejším ekonomikám na svete, poskytol do dnešných dní na zmiernenie vplyvu pandémie na ekonomiku v rámci niekoľkých dodatočných rozpočtov takmer 100 miliárd SGD.



Ekonomika Singapuru klesla v 2. štvrťroku medziročne o 13,2 %, viac než naznačoval predbežný odhad. Ten počítal s poklesom o menej než 13 %. Vláda teraz počíta s tým, že za celý rok 2020 klesne ekonomika Singapuru v rozmedzí od 5 do 7 %.