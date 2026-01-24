< sekcia Ekonomika
Singapurská vláda vyčlenila na výskum umelej inteligencie 666 mil. eur
Časť finančných prostriedkov pôjde aj na budovanie kapacít na podporu aplikácie umelej inteligencie v rôznych odvetviach, uviedlo ministerstvo v tlačovej správe.
Autor TASR
Singapur 24. januára (TASR) - Singapurská vláda uviedla, že do roku 2030 investuje viac ako 1 miliardu singapurských dolárov (666 miliónov eur) do verejného výskumu umelej inteligencie s cieľom posilniť kapacity krajiny a jej globálnu konkurencieschopnosť. Ministerstvo digitálneho rozvoja a informácií v sobotu oznámilo, že vláda bude investovať do špecifických prioritných oblastí výskumu, ako je budovanie zodpovednej a zdrojovo efektívnej umelej inteligencie a do rozvoja talentov. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo, ktorý cituje agentúru Reuters.
Iniciatíva je najnovšou v sérii vládnych investícií do umelej inteligencie. V roku 2024 Singapur vyčlenil 500 miliónov SGD na zabezpečenie vysokovýkonných počítačových zdrojov s cieľom poskytnúť infraštruktúru potrebnú pre inovácie v oblasti umelej inteligencie v súkromnom aj verejnom sektore. Krajina tiež vyčlenila viac ako 500 miliónov SGD na výskum a vývoj umelej inteligencie prostredníctvom národného programu AI Singapore, ktorý sa zameriava na budovanie rozsiahlych kapacít umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,5016 SGD)
