Singapurský fintech hi a Mastercard prichádzajú s platobnou kartou

Bratislava 30. septembra (OTS) - Fintechová spoločnosť hi , kombinujúca okrem iného investičné, bankové i platobné služby v oblasti fiat mien a kryptomien, uviedla v spolupráci s Mastercard prvú platobnú kartu na svete, ktorej dizajn si môže klient upraviť s použitím svojho NFT avatara. Líc karty môžu klienti novo individualizovať pomocou preukázateľne vlastneného „tokenizovaného“ avatara a kartu následne používať u viac ako 90 miliónov obchodníkov, ktorí karty Mastercard prijímajú.„Nielenže karty s NFT vyzerajú skvele, ale umožňujú svojim vlastníkom ukázať, do akej online komunity patria, a to aj v reálnom svete,“ komentuje spoluzakladateľ hi Sean Rach. „Možnosť platiť štátnymi, čiže fiatovými menami, stablecoinmi alebo aj inými kryptomenami – a dostávať za to navyše atraktívne odmeny – podľa nás prinesie revolúciu na trhu.“„S ohľadom na rastúci záujem o kryptomeny a NFT chceme ponúknuť dostupné spôsoby platenia všetkým, ktorí ich chcú používať. Oceňujeme pokračujúcu spoluprácu s hi, ktorá prináša na trh inovácie a ktorej výsledkom je nová platobná karta s vlastným dizajnom a ochranou a zabezpečením na úrovni, ktorú by ste očakávali od Mastercard,“ hovorí Christian Rau, seniorný viceprezident pre oblasť kryptomien a fintech spoločnosti Mastercard.Debetná karta hi je k dispozícii v šiestich variantoch s najrôznejšími výhodami podľa úrovne členstva. Možnosť individuálneho dizajnu je k dispozícii pre majiteľov zlatých a vyšších kariet, ktorí preukázateľne vlastnia NFT avatara (s podmienkou, že spĺňa štandardy dizajnu kariet spoločnosti Mastercard). Členstvo je možné získať „uložením“ alebo stakingom tokenu HI v minimálnej ekvivalentnej hodnote 10 eur. Kartou je možné platiť štátnymi menami, stablecoinmi alebo inými kryptomenami u ktoréhokoľvek obchodníka, ktorý prijíma karty Mastercard kdekoľvek na svete. V rámci ponúkaných výhod je možné získať až 10 % útraty späť alebo využiť ponuky zliav až na 20 digitálnych predplatných či záruky najlepších cien a ďalších výhod v partnerských päťhviezdičkových hoteloch na celom svete. Kartu je možné okamžite dobiť eurami alebo britskými librami prostredníctvom siete SEPA alebo FPS pomocou IBAN osobného účtu u hi.„Spojenie Mastercard a spoločnosti hi prináša slovenským klientom ďalšiu možnosť, ako svoju kartu individualizovať na svoj obraz. Stávame sa tak prvými spoločnosťami na trhu, ktoré poskytujú tento úplne ojedinelý platobný zážitok, ktorý zároveň prináša aj množstvo výhod,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Českú republiku a Slovensko Michal Čarný.Záujemca si stiahne aplikáciu hi a vyberie si úroveň členstva, aby mohol o debetnú kartu požiadať. hi má šesť úrovní, ktoré umožňujú používať platobnú kartu: Basic, Black, Silver, Gold, Platinum a Diamond, pričom každá z nich okrem toho ponúka rôzne finančné a lifestylové výhody.Debetnú kartu hi budú v prvotnej fáze môcť využívať členovia hi v najmenej 25 členských štátoch EHP (vrátane Slovenska) a Spojenom kráľovstve. Členovia zlatej a vyššej úrovne hi môžu využiť možnosť nechať si vyrobiť kartu so svojím NFT avatarom, pričom možné zbierky sú obmedzené a zahŕňajú okrem iného CryptoPunks, Moonbirds, Goblins, Bored Apes alebo Azukis. Majitelia avatarov žiadajúci o vlastný dizajn musia preukázať, že daný nezameniteľný token skutočne vlastnia. Debetné karty hi bude vydávať spoločnosť Moorwand.