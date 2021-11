Singles' Day priniesol nový rekord v tržbách

Šanghaj 11. novembra (TASR) - Čínsky nákupný festival Singles' Day (Deň nezadaných), ktorý organizuje internetový obchod Alibaba, zaznamenal tento rok rekordné tržby vo výške 540,3 miliardy jüanov (73,72 miliardy eur). To je viac ako vlaňajších 498,2 miliardy CNY.



To je dobrá správa, ktorá poskytne tak veľmi potrebnú podporu internetovému gigantovi po náročnom roku zvýšenej kontroly zo strany regulačných úradov.



Takýto silný výsledok by mohol zmierniť obavy investorov z 30-% poklesu akcií Alibaby v tomto roku po pokute vo výške rekordných 2,75 miliardy USD (2,40 miliardy eur) za porušenie protimonopolných zákonov.



Od svojho debutu v roku 2009 predaj počas Singles' Day postupne rástol a prekonal aj tržby počas amerického Black Friday (čierneho piatku) aj Cyber Monday (kybernetického pondelka), a to čo do intenzity aj veľkosti.



Alibaba premenila toto podujatie na ukážku komercializmu s obrovskými zľavami na podporu konzumácie, ako aj s pútavými vystúpeniami celebrít, ako bola Taylor Swift v predchádzajúcich rokoch.



Vlani sa tržby zhruba zdvojnásobili oproti 11. novembru 2019, pretože Alibaba pridala k pôvodnej 24-hodinovej akcii ďalší deň. Tento rok bolo pritom podujatie oveľa umiernenejšie z hľadiska marketingu aj informácií. Alibaba sa totiž snažila zamerať pozornosť z rastu predaja na svoje úsilie v oblasti udržateľnosti a filantropie, čo sú kľúčové piliere snahy prezidenta Si Ťin-pchinga dosiahnuť "spoločnú prosperitu".



Peking za uplynulých 12 mesiacov zaviedol nové nariadenia na kontrolu najväčších súkromných korporácií v krajine, od elektronického obchodu po finančné technológie. Tento rok pred Dňom nezadaných vyzvali úrady domáce elektronické obchody, aby obmedzili marketingový spam prostredníctvom textových správ a zdržali sa nespravodlivých cien.



Zatiaľ čo na tohtoročnom galavečere pred začiatkom nákupného festivalu vystúpili online britský herec Benedict Cumberbatch a čínska popová hviezda Jackson Yi, Alibaba na rozdiel od minulých rokov nezverejnila priebežné správy o predaji, ani za prvé minúty 11. novembra. Namiesto toho oznámila, že sa chce viac sústrediť na "udržateľný rast".



Alibaba sa zaviazala tiež darovať 1 jüan zakaždým, keď si zákazníci kúpia počas Singles' Day určité položky a svoje nákupy uverejnia na sociálnych sieťach. Ako ďalší krok v rámci plnenia základných cieľov prezidenta v oblasti emisií uhlíka v Číne platformy Alibaby ukazovali energeticky efektívne produkty a jej logistická sieť oznámila, že pomôže recyklovať obaly.



Analytici sa dlho spoliehali na údaje o predaji počas Singles' Day ako na obraz "zdravia" čínskej ekonomiky a tiež najväčšieho elektronického obchodu v krajine.



V uplynulých rokoch Alibaba čelila tvrdej konkurencii zo strany rivalov, ako sú JD.com Inc. a Pinduoduo Inc., ako aj platforiem na živé vysielanie prevádzkovaných spoločnosťami ako ByteDance. Tento rok pritom Čína zápasí s novou vlnou koronavírusu, ktorá je najväčšia od prvého zaregistrovania smrteľného patogénu koncom roka 2019



(1 EUR = 7,3292 CNY; 1 EUR = 1,1460 USD)