Peking 11. novembra (TASR) - Najväčší nákupný festival v Číne, tzv. Singles' Day, stráca svoj lesk, keďže druhá najväčšia svetová ekonomika stráca tempo. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Podujatie odštartoval čínsky internetový obchod Alibaba v roku 2009, keď ponúkol atraktívne zľavy, aby nalákal zákazníkov. Takzvaný Deň nezadaných sa odvtedy rozšíril na ďalšie platformy ako JD.com a Pinduoduo v Číne, ako aj v zahraničí.



Zatiaľ čo na začiatku bol Singles' Day jednodňovou udalosťou, teraz nákupné platformy v Číne začínajú s festivalom aj týždne dopredu, aby zvýšili objem predaja. Singles' Day je tradične považovaný aj za barometer spotrebiteľského sentimentu.



Tento rok podujatie poznačili ekonomické problémy a pomalá spotreba. Čínsku ekonomiku brzdí realitná kríza a deflačné tlaky. Spotrebitelia sú opatrní pri nákupoch, a to aj počas veľkých zliav.



"Ľudia nemajú záujem míňať a obmedzujú nákupy veľkých a drahších položiek," povedal Shaun Rein, zakladateľ a riaditeľ China Market Research Group v Šanghaji.



Rein očakáva nízky rast tržieb počas tohoročného Singles' Day, keďže spotrebitelia držia svoje výdavky na uzde v očakávaní ťažkého obdobia v ekonomike.



Platformy ako JD.com a Alibaba v minulosti zverejňovali hodnotu transakcií uskutočnených počas nákupného festivalu. Ale od roku 2022 už žiadna z nich nezverejnila podrobné údaje o predaji. Alibaba minulý rok uviedla len toľko, že zaznamenala rast predaja. Kým v prvých rokoch podujatia sa obchodníci tešili z dvojciferného rastu tržieb, v uplynulých rokoch ich tempo kleslo na nízke jednociferné číslo.



Syntun, poskytovateľ údajov, odhadol, že minuloročný hrubý objem predaja tovaru na hlavných platformách elektronického obchodu vzrástol len o 2 % na 1,14 bilióna jüanov (147,60 miliardy eur), čo je ďaleko od dvojciferného rastu pred pandémiou ochorenia COVID-19.



Obchodníci, ktorí sa v minulosti zapájali do Singles' Day, tvrdia, že náklady na účasť sa už nevyplácajú, a to v dôsledku vysokých poplatkov za reklamu a neuspokojivého predaja.



Medzitým sa čínske platformy elektronického obchodu, ktoré zápasia so spomaľujúcim sa domácim trhom, obrátili aj na zámorské trhy a ponúkajú propagačné akcie, ako je globálna bezplatná doprava.



Zároveň vláda v Pekingu v predchádzajúcich týždňoch oznámila sériu opatrení na posilnenie hospodárskeho rastu vrátane zníženia kľúčových sadzieb a zvýšenia dlhového limitu pre miestne samosprávy. Mnohí ekonómovia sa však domnievajú, že bez rozsiahlych fiškálnych stimulov zameraných na povzbudenie spotrebiteľských výdavkov môže byť ťažké dosiahnuť návrat k robustnému hospodárskemu rastu.



Analytici preto tento rok pozorne sledujú, či nedávne opatrenia budú mať vplyv na Deň nezadaných.



Očakáva sa, že Single´s Day 2024 vygeneruje tržby vo výške viac ako 1,2 bilióna CNY, uviedla poradenská spoločnosť VO2 Asia Pacific, ktorá sa špecializuje na digitálnu ekonomiku.



(1 EUR = 7,7233 CNY)