Sinopec oznámil za minulý rok rekordný zisk

Peking 27. marca (TASR) - Čínsky ropný a chemický koncern Sinopec oznámil za minulý rok rekordný čistý zisk. Firma zároveň uviedla, že v tomto roku plánuje najvyššie kapitálové výdavky v histórii.



Najväčšia rafinérska spoločnosť v Ázii v nedeľu informovala, že za minulý rok dosiahla čistý zisk 71,21 miliardy jüanov (10,31 miliardy eur), čo oproti roku 2020 predstavuje rast o 114 %. Prevádzkové príjmy dosiahli 2,74 bilióna jüanov, o 30,2 % viac než v roku 2020. Výsledky spoločnosti podporilo zotavenie dopytu po energiách a rast cien ropy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Sinchua a Reuters.



V reakcii na výsledky za minulý rok spoločnosť oznámila, že v tomto roku plánuje najvyššie kapitálové výdavky vo svojej histórii. V roku 2022 chce Sinopec investovať celkovo 198 miliárd jüanov, čo je o 18 % viac než v minulom roku. Firma by tak prekonala predchádzajúci rekordný rok 2013, v ktorom investovala 181,7 miliardy jüanov. Je to reakcia na požiadavky čínskej vlády voči energetickým firmám, aby zvýšili produkciu.



Viac než 81 miliárd jüanov chce Sinopec investovať do prieskumu a ťažby ropy a plynu. Len produkciu ropy chce tento rok zvýšiť o takmer 36 % a produkciu plynu ešte výraznejšie.



Informácie o zvýšení investícií prichádzajú pár dní potom, ako Sinopec oznámil, že pozastavuje rokovania o veľkej investícii v Rusku. Podľa správy Reuters z piatka (25. 3.) sa pozastavené rokovania Sinopecu týkajú investície v hodnote 500 miliónov USD (454,46 milióna eur) do petrochemického sektora a podniku na predaj ruského plynu v Číne. Firma tak zjavne reagovala na upozornenia čínskej vlády, aby bola v súvislosti s investíciami v Rusku, voči ktorému západné štáty pre vojnu na Ukrajine zaviedli sankcie, opatrná.



(1 EUR = 7,0007 CNY, 1 EUR = 1,1002 USD)