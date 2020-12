Šipoš: Považujeme za dôležité, aby štát pomohol tehotným ženám

Bratislava 10. decembra (TASR) – Koaličné hnutie OĽANO považuje za dôležité, aby štát pomohol tehotným ženám. Vyhlásil to vo štvrtok po schválení návrhu zákona, ktorým sa zavádza nová dávka tehotenské, predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.



Pracujúce tehotné ženy budú mať podľa schválenej novely od apríla budúceho roka nárok na novú dávku tehotenské. Okrem toho sa zavedie aj tehotenské štipendium pre študentky. Tehotenské má vyplácať Sociálna poisťovňa (SP). "Dlhodobo konzistentne podporujeme slovenskú rodinu a považujeme za mimoriadne dôležité, aby aj mamičkám v očakávaní štát podal pomocnú ruku," zdôraznil Šipoš s tým, že hnutie chce prísť aj s ďalšími prorodinnými opatreniami.



Študentky majú dostávať štipendium vo výške 200 eur. "Pracujúce mamičky, ktoré odvádzali odvody, dostanú vyššiu sumu budúci rok, bude to okolo 236 alebo 237 eur," vyčíslila poslankyňa OĽANO Anna Andrejuvová.



"Gynekológ potvrdí očakávaný deň pôrodu a deň skončenia tehotenstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou a žena toto tlačivo podá spolu so žiadosťou Sociálnej poisťovni," priblížila poslankyňa Lucia Drábiková (OĽANO) s tým, že sa to týka študentiek aj pracujúcich žien. Táto dávka je podľa hnutia aj nepriamym príspevkom k zníženiu interrupcií.



"Táto dávka, týchto zhruba 200 eur mesačne pre budúcu mamičku, by malo priniesť takú kompenzáciu toho, že zoberie na seba tieto ťažkosti a dá život novému človeku," skonštatoval poslanec hnutia Peter Kremský.



Poistenkyňa má mať nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred predpokladaným dňom pôrodu určeného lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky či povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť. Tehotenské sa má poskytovať za dni. Nárok na tehotenské vo výške 200 eur majú mať aj policajtky a profesionálne vojačky.



Výška tehotenského má byť 15 % denného vymeriavacieho základu. Nemá byť pritom nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-dňovom mesiaci predstavovať 215,50 eura.



Pre študentky stredných a vysokých škôl sa má tiež zaviesť tehotenské štipendium, ktoré sa má vyplácať z prostriedkov štátneho rozpočtu. Dostávať ho tiež majú od 27. týždňa pred predpokladaným dňom pôrodu a jeho výška má byť 200 eur mesačne, vláda by však nariadením mohla ustanoviť aj inú výšku.