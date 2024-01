Šipoš: Pred schválením kompetenčného zákona musíme vedieť postoj RRZ

Bratislava 10. januára (TASR) - Pred hlasovaním o kompetenčnom zákone majú byť poslanci oboznámení so stanoviskom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Ako informoval na tlačovej konferencii Michal Šipoš (hnutie Slovensko), v stredu preto prerušil rokovanie výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, čím zabránil koalícii poslať zákon na čítanie do parlamentu.



Ako predseda výboru sa tak rozhodol urobiť aj v súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu z roku 2022 o tzv. rodinnom balíku. "V prípadoch, keď sa predkladateľ zákona v skrátenom legislatívnom konaní odvoláva na značnú hospodársku škodu, hroziacu štátu, ak nemá dôjsť k rozporu s článkom Ústavy SR o rozpočtovej zodpovednosti, musia byť poslanci parlamentu vopred pred konečným hlasovaním vopred oboznámení so stanoviskom RRZ k tomuto zákonu, aby vedeli posúdiť, aká škoda hrozí štátnemu rozpočtu," uviedol Šipoš.



Zároveň informoval, že ho chcú koaliční členovia výboru z pozície predsedu odvolať. Upozornil aj na to, že prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila kompetenčný zákon, v rámci ktorého malo od 1. januára vzniknúť aj nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, na prerokovanie do parlamentu. Milan Vetrák (hnutie Slovensko) je presvedčený, že aj keby poslanci kompetenčný zákon schválili, rozhodoval by o ňom Ústavný súd SR.



Marek Krajčí (hnutie Slovensko) upozornil aj na to, že v rozpore s ústavou je prechod právomocí menovať a odvolávať vyššieho štátneho úradníka, ktorým je aj predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), na vládu. "Táto právomoc podľa ústavy patrí prezidentovi SR. Predseda ÚDZS je zodpovedný za kontrolu využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia, tento rok ide o sumu osem miliárd eur," priblížil Krajčí.