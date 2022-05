Šipoš: Protiinflačná pomoc stojí na SaS, možno sa to o týždeň posunie

Bratislava 11. mája (TASR) – Rokovania o protiinflačnej pomoci momentálne stoja na SaS. Je tak možné, že sa predloženie opatrení ešte o týždeň posunie. Uviedol to v stredu novinárom v Národnej rade (NR) SR predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.



Koaličné strany OĽANO, Za ľudí a Sme rodina sú podľa Šipoša v tomto jednotné a chcú pomôcť ľuďom čo najskôr. "Momentálne to však, bohužiaľ, stojí na SaS, aj predlžovanie, aj rokovania, ale keďže sme seriózni partneri, tak ich chceme získať na palubu a dáme tomu ešte týždeň," skonštatoval.



Myslí si, že už sa blížia k cieľu rokovania. Najlepšie by však podľa neho bolo, aby boli všetci štyria koaliční partneri "na palube". "Myslím si, že keď sa to ešte o týždeň posunie, tak sa žiadna tragédia nestane," podotkol Šipoš.



Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský priblížil, že podľa jeho informácií zatiaľ nie je žiadna dohoda na protiinflačnej pomoci. Nevie však, čo v stredu urobí na rokovaní vlády minister financií Igor Matovič (OĽANO). V súvislosti s jednorazovou pomocou je situácia iná. "Mám pocit, že s týmto nikto nemal problém," dodal Pčolinský.