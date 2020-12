široká ponuka produktov pre každého v Tescu

Označenie potravín špeciálnej výživy:

• Bezlepkové – potraviny z obilnín bez lepku určené pre pacientov s diagnostikovanou celiakiou alebo alergiou na obilniny

• Bezlaktózové, delaktózované – mliečne potraviny bez mliečneho cukru – laktózy určené pre alergikov na mliečne výrobky alebo ľudí s intoleranciou laktózy, ktorí nemajú dostatok enzýmov potrebných na správne trávenie laktózy, ponechávajú si mliečnu chuť;

• Vegetariánske – môžu obsahovať vedľajšie živočíšne produkty

• Vegan, Plant-based – vyrobené iba na rastlinnej báze, alternatíva k živočíšnym produktom, ako sú syry, mlieko či mäso

• DIA – výrobky určené pre diabetikov

• BIO – produkty z ekologických výrob

Bratislava 4. decembra (OTS) - Nakupovanie v Tescu je po novom ešte jednoduchšie aj pre ľudí s potravinovými alergiami, špeciálnou výživou či pre vegetariánov alebo vegánov. Reťazec rozšíril sortiment o nové výrobky ako napríklad vegánske syry, šaláty z morských rias či rastlinné burgery. Tesco zdvojnásobilo ponuku čoraz vyhľadávanejších čerstvých potravín špeciálnej výživy. Reaguje tak na rastúci záujem Slovákov a Sloveniek o alternatívne potraviny – či už zo zdravotných alebo environmentálnych dôvodov, alebo pre zdravý životný štýl.,“ prezrádza, manažér nákupného oddelenia Tesca na Slovensku.Do sortimentu Tesca pribudlo zhruba 110 nových čerstvých výrobkov špeciálnej výživy, ktoré sú bezlaktózové, bio delaktózované, bezlepkové, vegánske či tvoria rastlinné alternatívy k živočíšnym produktom. Výhodou je, že aj takéto výrobky sú pre zákazníkov rýchlo a ľahko dostupné v obchodoch Tesca. Reťazec ich umiestnil na jedno miesto v rámci svojich hypermarketov, v ktorých nájdu zákazníci vždy všetko potrebné pod jednou strechou.zdôrazňuje Peter Piešťanský z Tesca.Lokálni výrobcovia dodávajú najmä čerstvé potraviny ako bezlaktózové mliečne výrobky či rastlinné alternatívy.V priebehu doterajších 24 rokov pôsobenia na Slovensku Tesco nadviazalo dlhodobé vzťahy so stovkami lokálnych dodávateľov. Reťazcu záleží na tom, aby dodávatelia vďaka vzájomnej spolupráci dokázali ďalej rásť, prijímať nových zamestnancov či ďalej investovať do výroby a technológií. Spolu s Tescom tak následne dokážu zákazníkom naprieč celou krajinou dlhodobo prinášať tie najlepšie produkty.Tesco spolupracuje napríklad s dodávateľmi ako(šaláty z morských rias),(druhý najväčší výrobca sójových produktov v EÚ),(rastlinná alternatíva mäsa),(mlieka rastlinného pôvodu) či farma. Slovenská biofarma Zelený Klátov s vlastnými kravami ako jediná na slovenskom trhu dodáva aj delaktózované a bio delaktózové jogurty a mlieko.Zákazníci momentálne nájdu v predajniach Tesca taktiež množstvo vegetariánskych, vegánskych či mrazených alternatívnych výrobkov, ktoré sú vhodné pre ľudí so špeciálnymi výživovými potrebami. Ide najmä o výrobky zo sóje, ryže či strukovín, ktoré sú zároveň nutrične výživné.Podľa nedávneho prieskumuorganizovaného projektom Jem pre Zem sa Tesco zaradilo medzi reťazce s najväčšou ponukou rastlinných alternatív k živočíšnym produktom. Tesco je lídrom najmä v ponuke mliečnych alternatív – ponúka priemerne až 40 druhov rastlinných mliek na predajňu.