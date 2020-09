Sirote v 26 rokoch zaniká nárok na sirotský dôchodok, hoci študuje

Bratislava 2. septembra (TASR) - Ak študent-sirota dosiahne vek 26 rokov, zaniká mu nárok na sirotský dôchodok. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP).



Pre poberateľov sirotských dôchodkov, ktorí študujú, a tým sa pripravujú na budúce povolanie, je limitujúcim faktorom pre uznanie nároku na tento druh dôchodku vek. Sirotský dôchodok môže študent poberať do veku maximálne 26 rokov. "To znamená, že ak aj ďalej študuje po dosiahnutí tohto veku, nárok na výplatu sirotského dôchodku mu zaniká," priblížil hovorca SP Peter Višváder.



Sirotský dôchodok je vo výške 40 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa, ktorého smrťou vzniká nárok na túto dávku.



K 30. júnu tohto roka vyplácala SP 20.093 sirotských dôchodkov. Za prvých šesť mesiacov tohto roka SP eviduje 1089 došlých žiadostí o tento typ pozostalostného dôchodku.