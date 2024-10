Sirotka: Okrem konsolidácie je potrebné zlepšovanie prostredia firmám

Bratislava 8. októbra (TASR) - Konsolidácia verejných financií je potrebná a schválený konsolidačný balík prináša pre malé a stredné podniky či živnostníkov aj viaceré pozitívne veci. Je však dôležité zlepšovať podnikateľské prostredie a špeciálnu pozornosť treba venovať rozvoju rodinných firiem, uviedol v utorok na tlačovej konferencii prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) Vladimír Sirotka, spolu so zástupcami Slovenskej živnostenskej komory a Slovenského zväzu agropodnikateľov a rodinných fariem.







Malí podnikatelia podľa Sirotku vítajú napríklad možnosť využívať zníženú sadzbu dane do vyššieho príjmu 100.000 eur ročne, či zníženie zdanenia dividend, ktoré si vyplácajú spoločníci vo firmách. Niektorým oblastiam pomôže tiež znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH), napríklad v gastrosektore a ubytovaní. Je však potrebné vziať do úvahy aj rast finančného zaťaženia podnikateľov, či už ide o zvyšovanie dane z nehnuteľností alebo novú daň z finančných transakcií.



"Ponúkame spoluprácu vláde na tom, hľadať ďalšie rezervy na zlepšenie podnikateľského prostredia tak, aby sme naplnili spoločný cieľ, zvýšenie konkurencieschopnosti a stability podnikateľského prostredia," zdôraznil Sirotka. Tento cieľ sa podľa neho dá dosiahnuť aj podporou rodinných podnikov a rodinných fariem. Vyčíslil, že na Slovensku je v súčasnosti okolo 630.000 registrovaných malých podnikov a živnostníkov, z toho 60 až 65 % môžu tvoriť práve firmy rodinného charakteru.



V podpore tohto sektora vníma SAMP viaceré rezervy. Rodinný podnik je síce v legislatíve upravený, ale skôr formálne. "Je definovaný štatút, rodinná rada, ako sa zakladá a aké má pôsobnosti rodinný podnik. Ale treba povedať, že ďalšia legislatíva, ktorá s tým súvisí, zatiaľ rodinný podnik ako taký nepozná," upozornil Sirotka. Lepšie by sa podľa neho mali upraviť rôzne konkrétne situácie, ako napríklad zamestnávanie rodinných príslušníkov, prenájom priestorov v rodinnom dome, či odovzdávanie nástupníctva vo vedení takejto firmy. Predstavitelia malých podnikateľov ponúkajú preto vláde pomoc so zlepšovaním podnikateľského prostredia v tejto oblasti a vyzývajú kabinet, aby neobchádzal sociálny dialóg pri dôležitých zmenách.