Siroty študujúce v zahraničí musia SP predložiť potvrdenie o štúdiu
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Väčšina študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemá voči Sociálnej poisťovni (SP) žiadne oznamovacie povinnosti. Osobitnou skupinou sú však siroty, ktoré študujú v zahraničí. K tomu, aby im poisťovňa naďalej vyplácala sirotský dôchodok, potrebujú v týchto dňoch predložiť spolu s neformálnou žiadosťou o uvoľnenie výplaty dôchodku aj potvrdenie o štúdiu v zahraničí v letnom semestri, upozornil v stredu hovorca SP Martin Kontúr.
Pripomenul, že vo veľkej väčšine škôl v zahraničí študujú študenti v zimnom a letnom semestri. Zimný semester spravidla trvá do januára alebo februára, podľa konkrétnej krajiny a školy. „Na potvrdeniach o štúdiu školy uvádzajú predpokladaný termín trvania semestra. Sociálna poisťovňa má tieto predpokladané lehoty ukončenia zachytené vo svojom informačnom systéme. Keď semester skončí, SP automaticky od najbližšieho výplatného termínu výplatu sirotského dôchodku zastaví,“ konštatoval Kontúr s tým, že sirota sa o tejto skutočnosti dozvie z písomného rozhodnutia.
Ak chcú mať títo študenti aj naďalej vyplácaný sirotský dôchodok, spĺňajú základnú podmienku nezaopatrenosti a pripravujú sa na budúce povolanie štúdiom, mali by podľa hovorcu v čo najkratšom čase zaslať poisťovni dva dokumenty. Ide o vlastnoručne podpísanú neformálnu žiadosť o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku a potvrdenie o štúdiu v letnom semestri. „Na tomto potvrdení musí byť uvedený predpokladaný termín ukončenia letného semestra. O uvoľnení výplaty dôchodku zašle následne SP sirote písomné rozhodnutie,“ doplnil Kontúr.
Zároveň poukázal na to, že ostatní študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, potvrdenie zasielať nemusia. Informácie o štúdiu poskytuje poisťovni cez elektronický informačný systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR. Výnimkou sú študenti, ktorí študujú na školách silových rezortov, teda obrany a vnútra. Tí k výplate sirotského dôchodku predkladajú potvrdenie o štúdiu, vždy je to však na začiatku školského roka.
Sociálna poisťovňa vyplácala v závere roka 2025 približne 19.500 sirotských dôchodkov v priemernej výške 214,19 eura.
