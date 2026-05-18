Sitina na bratislavskej D2 prejde počas víkendov pravidelnou údržbou
Prebiehať budú iba v nočných hodinách.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v jarnej údržbe tunelov. Nasledujúce dva víkendy budú práce v bratislavskom tuneli Sitina na diaľnici D2 v úseku Bratislava, Lamačská cesta - Staré grunty. Prebiehať budú iba v nočných hodinách, aby sa v čo najmenšej miere obmedzila frekventovaná diaľničná doprava v hlavnom meste, informovali v pondelok z mediálnej komunikácie NDS.
V noci z piatka (22. 5.) na sobotu (23. 5.) a zo soboty na nedeľu (24. 5.) bude prebiehať v tuneli Sitina servis a údržba technologických zariadení tunela. Tá sa začne vždy v noci o 22.00 h a potrvá približne dvanásť hodín.
Následne sa v rovnakom režime uskutočnia údržbové práce aj ďalší víkend. V noci z piatka 29. mája na sobotu 30. mája a zo soboty 30. mája na nedeľu 31. mája do ranných hodín.
„K víkendovým uzáverám tunelov pristupujeme, aby sme neznižovali dopravný komfort motoristov. Pravidelná údržba je však nevyhnutná pre zaistenie bezpečnosti práve motoristov, ktorí tunel neraz denne využívajú,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Počas štyroch nocí približne 1,5-kilometrový tunel dôkladne vyčistia. Tak ako pri ostatných tuneloch je podľa diaľničiarov nevyhnutné očistiť vozovku, chodníky, steny aj odvodnenie. Zároveň sa prečistia a skontrolujú všetky technické zariadenia - od osvetlenia cez ventiláciu tunela až po samotný riadiaci systém. Dvojnásobne dôležitá je pri každej údržbe kontrola požiarnej bezpečnosti.
Obchádzková trasa počas uzávery povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie - križovatku Patrónka. NDS vyzýva motoristov, aby dodržiavali dopravné značenie a nejazdili po pamäti.
