Prenajímatelia: Situácia je neúnosná a pre celý sektor likvidačná

Bratislava 30. apríla (TASR) – Prenajímatelia obchodných priestorov v nákupných centrách a malí obchodníci vyzvali vládu na dialóg a odbornú diskusiu o problémoch tohto sektora. Nepáči sa im zámer otvoriť tieto prevádzky až v poslednej fáze uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a žiadajú aj pomoc štátu pri úhradách nájomného. Situácia je neúnosná, napätie rastie a "riešenie" nepomáhať s nájmami a ani neotvoriť skôr ako v poslednej fáze uvoľňovania opatrení, je priamo likvidačné pre celý sektor. Uviedla to vo štvrtok platforma Ako dlho vydržíme, ktorá zastupuje prevádzkovateľov obchodných centier aj Iniciatívu slovenských maloobchodníkov.



Prenajímateľom a obchodníkom chýba odborná diskusia s predstaviteľmi vlády o riešení ich problémov. Kroky vlády sú podľa nich neisté a pomalé a prenajímatelia tak nevedia, čo môžu očakávať. "Čím dlhšie bude tento stav trvať, tým väčšie následky to bude mať na celý maloobchod," upozornili. Tento sektor dáva na Slovensku prácu približne 300.000 obyvateľom a ročné tržby sa pohybujú na úrovni 25 miliárd eur.



"Ako prenajímatelia, tak aj nájomcovia sú v tomto na jednej lodi. V našom prípade sú nájmy hneď druhou najvyššou položkou. Ak nám s nimi štát nepomôže, jednoducho neprežijeme," vysvetlil Daniel Krakovský z Iniciatívy slovenských maloobchodníkov. Posunutie nájmov či ochrana nájomcov nie sú podľa neho najšťastnejšími krokmi a priniesli viac chaosu než reálnych riešení. "Problematické je, že sa vláda snaží situáciu vyriešiť plošne bez ohľadu na konkrétne problémy jednotlivých maloobchodníkov. Tá je však iná v prevádzke, ktorú vlastní súkromník a iná v nákupnom centre, ktoré dodnes nemôže byť otvorené. Pevne preto veríme, že sa nájde riešenie, ktoré umožní prevádzky udržať aj po ich opätovnom otvorení," dodal.



Platforma Ako dlho vydržíme už pred dvoma týždňami adresovala vláde otvorený list. Vyzvala na diskusiu a spoluprácu s tým, aby sa hľadali riešenia na uvoľnenie pravidiel, samozrejme za dodržania rovnako prísnych hygienických podmienok, aké počas celej krízy fungujú napríklad v obchodných reťazcoch.



Adrian Bódis zo spoločnosti Immofinanz vysvetlil, že jeden z problémov prenajímateľov sa týka platenia dane z pridanej hodnoty (DPH). "Vláda oddialila platby nájmov, čo už samo o sebe predstavuje obrovský cash flow problém pre prenajímateľov. Nad rámec toho je ale prenajímateľ povinný uhradiť do štátneho rozpočtu ešte aj vyúčtovanú DPH," povedal Bódis. Riešením by podľa neho bolo, keby prenajímatelia uhrádzali DPH štátu až po úhrade nájmu nájomcom.



Peter Zálešák zo spoločnosti NAY ocenil, že vláda umožnila otvorenie niektorých prevádzok. "V jednotlivých opatreniach však cítime aj diskrimináciu," povedal Zálešák. Nepozdáva sa mu napríklad usmernenie o povolení predaja v obchodoch do 300 m2 predajnej plochy. Toto ustanovenie by podľa neho mohli splniť aj väčšie predajne, ktoré dokážu zmenšiť svoju prevádzku, no zatiaľ nie je obmedzenie predajnej plochy povolené.



Nákupné centrá sú pritom podľa platformy moderné budovy, ktoré sa dajú jednoducho dezinfikovať, a v rámci ktorých sa dlhodobo zabezpečujú vysoké hygienické štandardy. Iniciatíva predpokladá, že vláda prehodnotí rýchlosť uvoľňovania opatrení aj vzhľadom na skutočnosť, že Slovensko má aktuálne najlepšie čísla v súvislosti s pandémiou v EÚ. Napriek tomu otvára obchody a služby podstatne pomalšie ako okolité krajiny.