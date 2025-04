Situácia na globálnych trhoch ovplyvnila správanie investorov v SR

Bratislava 12. apríla (TASR) - Zmena nálady investorov, ovplyvnená súčasnou situáciou v globálnej ekonomike, je citeľná aj na Slovensku a prejavuje sa presunom prostriedkov do bezpečnejších investícií. V prvom kvartáli tohto roka pritom slovenskí obyvatelia investovali predovšetkým do nehnuteľností, podielových fondov a štátnych dlhopisov. Informovala o tom finančná skupina Simplea.



„Podielové fondy si stále udržujú silnú pozíciu medzi bežnými investormi. Od roku 2021 do konca roku 2024 slovenské domácnosti investovali do podielových fondov približne 11,5 miliardy eur. Mimoriadny záujem vyvolalo aj spustenie predaja slovenských štátnych dlhopisov v marci 2025 - obe emisie sa vypredali v rekordnom čase troch dní. Investorov pravdepodobne lákal garantovaný výnos a fakt, že výnosy sú oslobodené od daní a odvodov,“ skonštatoval investičný analytik skupiny Richard Kováč.



Toto nadšenie však zhodnotil ako prehnané. Garantovaný výnos 3 % alebo 3,3 % ročne vyzerá podľa neho na prvý pohľad lákavo, ale reálne zhodnotenie kapitálu je prakticky nulové, keďže inflácia je stále nad touto úrovňou.



Geopolitická neistota zvýšila podľa odborníkov záujem investorov aj o zlato, ktoré bolo v prvom štvrťroku 2025 najvýnosnejším, a to s nárastom ceny o 19 %. Záujem o zhodnotenie majetku mimo tradičných produktov by mal na Slovensku rásť. „To naznačuje zlepšovanie finančnej gramotnosti a postupnú ochotu skúšať nové investičné možnosti,“ zhodnotil Kováč.



V druhom kvartáli roka 2025 by podľa neho investori mali zostať obozretní a dôsledne vyhodnocovať svoje investičné ciele i časový horizont. „V čase poklesu trhov odporúčame investorom zachovať rozvahu, držať sa dlhodobého plánu a využívať príležitosti na dokupovanie aktív za výhodné ceny. V dnešnej dynamickej dobe odporúčam investičné rozhodnutia konzultovať so svojím finančným konzultantom, a to najmä v prípade krátkodobých senzácií,“ uzavrel Kováč.