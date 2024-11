Situácia na nemeckom trhu práce sa zhoršuje

Mníchov 4. novembra (TASR) - Nemecké podniky sú v oblasti personálneho plánovania stále opatrnejšie. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu nemeckého ekonomického inštitútu Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Barometer zamestnanosti Ifo dosiahol v októbri 93,7 bodu, čo oproti predchádzajúcemu mesiacu predstavuje pokles o 0,3 bodu. Najnovšia hodnota barometra je zároveň najnižšia od júla 2020.



"Situácia na trhu práce sa posledné mesiace neustále zhoršuje, aj keď nie prudko, avšak vytrvale," povedal Klaus Wohlrabe, šéf prieskumov inštitútu Ifo. "Firmy síce vo veľkom neprepúšťajú, voľné pracovné miesta však neobsadzujú," dodal.



Ifo každý mesiac oslovuje približne 9500 spoločností s otázkou, či v najbližších troch mesiacoch počítajú s poklesom, so zvýšením alebo stabilizáciou počtu svojich zamestnancov. Barometer zamestnanosti inštitútu Ifo patrí medzi ostro sledované predstihové ukazovatele vývoja na kľúčovom nemeckom trhu práce.



Najnovší prieskum ukázal, že podniky v oblasti priemyslu a obchodu väčšinou plánujú znižovať počet pracovných miest, zatiaľ čo firmy v oblasti služieb a stavebníctve majú záujem udržať počet zamestnancov na stabilnej úrovni. Pozitívne by sa mala situácia vyvíjať v nasledujúcich mesiacoch v sektoroch informačných technológií a cestovného ruchu. V týchto oblastiach firmy uvažujú o zvýšení počtu zamestnancov.