Situácia na realitnom trhu sa v súvislosti s koronakrízou stabilizuje

Bratislava 16. mája (TASR) – Situácia na realitnom trhu sa v súvislosti s koronakrízou začína stabilizovať. Klienti sa začínajú zaujímať o nehnuteľnosti a zvyšuje sa aj záujem o služby realitných kancelárií. Pre TASR to uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár. Rýchle oživenie realitného trhu zaznamenala aj Realitná únia (RÚ) SR.“ upozornil analytik únie Vladimír Kubrický.Ako ďalej uviedol Palenčár, v posledných dvoch týždňoch sa zvýšil počet nových realizovaných predajov nehnuteľností na celom Slovensku. Kubrický si myslí, že kupujúcich ťahá na obhliadky bytov jarné počasie, problémom je však nedostatok bytov. „“ dodal Kubrický.Palenčár upozornil i na krátkodobú zmenu štruktúry trhu s bytmi na prenájom. „“ uviedol Palenčár. Zmenu cien nájmov však zatiaľ nezaregistroval a zároveň predpokladá, že po otvorení hraníc sa tieto nehnuteľnosti vrátia do segmentu krátkodobých prenájmov.Spočiatku však pandémia nového koronavírusu na krátky čas trh s prenájmami zablokovala, tvrdí to Kubrický. „“ dodal Kubrický. Ceny na trhu s bytmi na prenájom preverí podľa neho až jeseň, keď sa v mestách život naplno reštartuje. „“ dodal Kubrický.Ako ďalej dodal Kubrický, od 20. mája Slovensko zrejme čaká štvrtá fáza uvoľňovania opatrení. „“ uzavrel.