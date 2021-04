Situácia na trhu s drevom sa v celej Európe mimoriadne vyhrotila

Bratislava 4. apríla (TASR) - Situácia na trhu s drevom a výrobkami z neho sa v celej Európe mimoriadne vyhrotila. Informoval o tom Peter Zemaník, generálny sekretár Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR.



"Ceny materiálov pre drevostavby za posledných pár mesiacov narástli o 30 až 50 % a viac. Navyše sa neúmerne, až na niekoľko mesiacov, predĺžila dodacia lehota od inokedy spoľahlivých partnerov," priblížil Róbert Lukáč, predseda sekcie drevostavieb ZSD SR.



"Vplýva to na našich drevostavbárov veľmi tvrdo, pretože zo dňa na deň musia čeliť nedostatku materiálu, predlžovaniu jeho dodávok, nárastu cien, a tým sa stávajú, nie vlastnou vinou, nedôveryhodnými partnermi pre zákazníkov. Ťažko sa nám vysvetľuje, prečo cena hotového drevodomu vzrástla o 10 až 15 % oproti pôvodnej cene," vysvetlil Lukáč.



Celá situácia sa podľa Zemaníka vyhrotila na prelome rokov 2020 a 2021, keď sa potvrdili prognózy, že globálny dopyt po ihličnatom rezive bude vyšší než jeho celková výroba. Prvýkrát v histórii by mohol presiahnuť hranicu 350 miliónov kubických metrov (m3.) Predchádzal tomu nárast vývozu ihličnatého reziva do USA v roku 2020. Len v Nemecku stúpol o 54 % na necelé 2 milióny m3, celá Európa vyviezla do USA 3,5 milióna m3.



Navyše, aj spracovatelia dreva (piliari), ktorí sa mohli spoľahnúť na plynulé dodávky suroviny, sa podľa Zemaníkových slov ocitli v ohrození. Kým na Slovensku boli piliari ešte v roku 2020 "zasypaní" kalamitným drevom aj z okolitých štátov, dnes je situácia na trhu podstatne iná.



Európski piliari, predovšetkým zo Škandinávie, podľa neho našli pre svoje výrobky v USA a v Číne lukratívnejšie odbytište než v strednej Európe. Staré zavedené toky dreva ovplyvní postupne zavedený zákaz vývozu guľatiny z Ruska, najviac to zasiahne Čínu, Fínsko a pobaltské štáty.



"Dynamicky sa rozvíjajúci sektor drevostavieb bude touto cenovou a komoditnou kalamitou v roku 2021 zasiahnutý. A to napriek tomu alebo práve preto, že medzi zákazníkmi rastie dopyt po ekologickom bývaní v drevostavbách. V roku 2020 narástol obrat nemeckých firiem o 14 %. Na Slovensku je tento prírastok okolo 10 %. Keď však porovnáme december 2020 s decembrom 2019, tam je nárast o 42 %," uzatvoril Lukáč.



O to zarážajúcejšie preto podľa Zemaníka pôsobí fakt, že v pripravovanom Pláne obnovy a odolnosti SR o využívaní inovačných technológií a efektívnom využití stavebného dreva v boji s klimatickou krízou nie je ani zmienka. Aby sa túto dramatickú a pre mnohé firmy existenčnú otázku podarilo zmierniť, obrátil sa podľa neho ZSD listom na Európsky zväz výrobcov drevodomov (EFV), v ktorom inicioval stretnutie a rokovanie nielen výrobcov drevostavieb, ale predovšetkým dodávateľov materiálov.



Zemaník dodal, že aj keď sa po minulé roky evidoval nárast podielu stavieb z dreva, momentálne hrozí, že nebudú spracovatelia vedieť úplne naplniť zvýšené požiadavky po stavbách z dreva. Preto by výsledkom spoločného snaženia malo byť vyhlásenie EFV smerom k rozhodujúcim autoritám v priemysle aj európskej politike na obmedzenie objemu vývozu z Európy.



ZSD v roku 1997 založilo 16 zakladajúcich spoločností. V súčasnosti združuje vyše 100 členských spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 4000 zamestnancov. Zväz je členom Republikovej únie zamestnávateľov.