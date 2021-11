Situácia s nedostatkom pracovnej sily praje mladým ľuďom

Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovenské firmy čelia nedostatku kvalifikovanej i nekvalifikovanej pracovnej sily naprieč odbormi i regiónmi Slovenska. Situácia praje mladým ľuďom, ktorí sa tak môžu zamestnať na pozíciách, ktoré by boli pred pár rokmi pre nich nepredstaviteľné a navyše za plat pôvodne určený seniorským uchádzačom. Vyplýva to zo mzdového prieskumu agentúry Grafton.



Pre nedostatok pracovnej sily si totiž firmy navzájom konkurujú. "Ak má záujemca správne pracovné návyky, motiváciu a záujem, firmy sú pripravené ho zaučiť a pomôcť mu získať potrebnú odbornosť. S rastúcou kvalifikáciou si tak potom môžu kandidáti určovať nielen výšku mzdy, ale aj rôzne nefinančné benefity," tvrdí Miroslav Garaj z agentúry.



Vymenoval, že mladí absolventi sa dokážu v súčasnosti na Slovensku najjednoduchšie zamestnať napríklad v oblasti IT a telekomunikácií, výroby a logistiky alebo administratíve a HR.



Napríklad oblasť IT potrebuje zamestnancov pre tlak na digitalizáciu procesov vo firmách, ktorý sa zvýšil práve pre pandémiu nového koronavírusu. "Nejde len o online nákupy, online pohovory, ale tiež o komunikáciu v online prostredí naprieč odbormi – od bánk cez logistiku až po predaj. Aj preto je dopyt po kandidátoch z IT dvakrát taký vysoký, ako pred pandémiou," tvrdí odborník.



Vo výrobe, logistike a automotive chýbajú pracovníci už dlhodobo, absolventi technických odborov so znalosťou angličtiny sa tak dokážu zamestnať v nižšom a strednom manažmente firiem. "Tí menej kvalifikovaní zasa ako operátor výroby alebo skladník, pričom aj oni si už môžu diktovať podmienky týkajúce sa pracovných zmien a podobne," poznamenal odborník a dodal, že podľa mzdového prieskumu napríklad skladník zarobí od 850 do 1200 eur mesačne, procesný inžinier od 1400 do 2200 eur mesačne a špecialista nákupu na juniorskej pozícii či šofér nákladného automobilu od 1000 do 1700 eur mesačne.



Absolventi nájdu ľahko uplatnenie aj v oblasti administratívy a HR. Ide najmä o recepčné, HR asistentov alebo o office manažérov - ideálne aj so znalosťou anglického jazyka. Takíto uchádzači si vedia mesačne zarobiť od 900 do 1400 eur, v prípade čiastočnej praxe aj viac, ukázal prieskum.



Odborník dodal, že mladí absolventi sa ľahko vedia uplatniť aj v oblasti stavebníctva a realít alebo v marketingu a predaji.